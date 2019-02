Policía Nacional evalúa si hubo negligencia tras la fuga de César Hinostroza

El general José Luis Lavalle, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), confirmó que están haciendo una evaluación interna para determinar si es que hubo algún tipo de negligencia en la supervisión que se había pedido sobre el ex juez supremo César Hinostroza .

"Sobre esto, el Órgano de Control Institucional está haciendo un seguimiento pormenorizado para ver si es que se ha dado algún tipo de negligencia o algún tipo de infracción a nuestras normas o cualquier tipo penal. Eso es lo que se tiene que establecer", manifestó en declaraciones a Canal N.

El general Lavalle aseguró que pedidos como el que hizo el fiscal supremo Pablo Sánchez para que se lleva a cabo una videovigilancia sobre César Hinostroza se manejan con absoluta reserva entre la unidad policial encargada y el representante del Ministerio Público.

"Hay procedimientos que son reservados y que se manejan en la fiscalía especializada y la unidad especializada de la PNP que no necesariamente son de conocimiento de toda la policía", aseguró.

El comandante general de la PNP señaló que, lo que se sabía a nivel institucional, es que había una investigación contra César Hinostroza, pero no se habían notificado de los detalles pormenorizados al alto mando porque los procedimientos así lo establecen.

"El órgano de control está tomando las cartas en el asunto y se va a determinar qué es lo que sucedió", concluyó.

Carlos Morán se pronuncia

El ministro del Interior, Carlos Morán, también comentó sobre el pedido de videovigilancia contra César Hinostroza, quien tenía impedimento de salida del país cuando fugó hacia España, y aseguró que en ningún momento fue notificado sobre las medidas específicas que se habían solicitado como parte de las investigaciones.

"Tengo entendido que los titulares de los sectores ya no están en estos momentos. Ni el director de la Policía, ni el ministro del Interior, ni el responsable de Migraciones ni el Director de Inteligencia del Ministerio del Interior", precisó a Canal N.

El fiscal supremo Pablo Sánchez, quien tiene a su cargo las investigaciones contra César Hinostroza, cuestionó que el Congreso haya admitido una denuncia constitucional en su contra, a pesar de que él ha cumplido con todo lo que podía hacer contra el ex magistrado.

"Yo pedí la videovigilancia y la policía la debió cumplir. Si la policía no cumplió debidamente sus funciones, no es cuestión mía, es cuestión de ellos. Es una decisión que debe investigarse dentro de la PNP porque si hubiera algo irregular hubieran avisado inmediatamente, pero no lo hicieron", señaló en diálogo a Canal N.