César Hinostroza pidió asilo en una comisaría de Madrid, pero se lo denegaron [VIDEO]

El ministro del Interior, Mauro Medina , reveló que el destituido juez César Hinostroza habría pedido asilo político en una comisaría de Madrid, luego de lograr ingresar a Europa.

"El embajador de España en el Perú y el embajador de Ecuador, también en Lima, han confirmado que a las 4:11 horas vía Ámsterdam ha viajado a Europa y ha ingresado, no por el canal regular directamente del Perú hacia Madrid, sino vía ese camino, y ha mencionado que esta persona [Hinostroza] se acercó a una comisaría de la Policía de dicho lugar a solicitar asilo. No es el procedimiento, por lo tanto no se ha aceptado", reveló Medina.

"Dicha persona, como lo dijo el premier, viajó de forma clandestina, evadiendo los controles oficiales que tenemos de Migraciones o también de la Policía Nacional del Perú, en cuanto a los puestos de control fronterizo, que son 17 a nivel nacional", agregó.

Ministro del Interior reveló que César Hinostroza pidió asilo en una comisaría de Madrid. (Canal N)

El ministro informó que respecto a las notificaciones de alerta de Interpol, existen de dos tipos diferenciadas por los colores azul y rojo. En el caso de las alertas azules, estas operan cuando "existe una investigación".

"En este caso, al parecer, no ha existido porque no se ha emitido esta notificación azul que se utiliza para alertas por actividades criminales sospechosas, y este procede de un proceso de investigación", refirió.

Y en el caso de notificación roja, que quiere decir captura o detención de la persona, esta procede ya de un proceso penal. El ministro Medina informó que el ministerio Público viene "accionando la orden de detención o captura" que correspondería a la alerta roja en Interpol.

- El ministro Mauro Medina puso su cargo a disposición del presidente de la República, Martín Vizcarra.