Aparecen nuevos audios de las conversaciones telefónicas del polémico juez César Hinostroza , quien estaría involucrado en una red de corrupción en el sistema judicial peruano.

En esta ocasión, Perú21 pudo acceder a una grabación que data del 23 de mayo de 2018 con el fiscal Walther Delgado Tovar, de la fiscalía Supranacional de Lima, quien ha tenido a su cargo los casos narcoindultos, el clan Orellana, Gregorio Santos, Carlos Burgos, entre otros.

En dicho audio, el ex juez supremo coordina con el fiscal anticorrupción para que este último acuda a una reunión, aparentemente para finiquitar un pedido por parte de Delgado.

Este diario se contactó con el fiscal para conocer su descargo al respecto de la grabación. Walther Delgado indicó que como persona, académico y profesor ha conversado con varios personajes, "pero jamás de temas ilícitos".

Agregó que su trabajo y corrección hablan de sus actos y que "si la autoridad correspondiente considera necesario llamarme, haré mis descargos oportunamente".

Aquí la transcripción del audio:

César Hinostroza: El único problema, creo, que tenemos ahorita es 'el Walter', ¿no? Creo. No sé, salvo que tengan ustedes...



(...)



CH:. ..Ah también... se han peleado...



Walther Delgado: ¡Aló! Doctor.



CH: Sí, me llamaste.



WD: Walter Delgado le saluda.



CH: Sí...



WD: Doctor, lo llamaba para hacerle recordar, usted me dijo que le diera una llamadita...



CH: Ya, escúchame, tú tienes que ir a hablar con una persona, lunes o martes te voy a sacar la cita, porque por teléfono no pueden hablarte, ¿ya?



WD: Ya, lo busco doctor entonces el lunes.



CH: Sí...



WD: Ya, ok. Hasta luego.