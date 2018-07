César Hinostroza nego haberse reunido con Keiko Fujimori tras difusión de audios

Lo desmiente. El juez de la Corte Suprema, César Hinostroza , en diálogo con 'El Comercio' negó haberse reunido con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , tras la difusión de nuevos audios que lo involucran en una citación con la "señora K".

“De ninguna manera (es Keiko Fujimori). No me he reunido con ella, no se trata de la señora por la que usted me pregunta”, respondió Hinostroza.

El magistrado también recalcó a El Comercio que tiene total libertad de reunirse con cualquier persona que desee. Esto, luego de las coordinaciones que hacen con un interlocutor, hasta ahora desconocido.

“No me he reunido con ninguna persona que tenga relevancia política. Soy juez y en mi vida privada puedo reunirme con quien desee mientras no sea un litigante”, dijo