César Hinostroza: "Me están linchando políticamente porque presuntamente soy juez de FP"

El suspendido juez supremo César Hinostroza sustentó esta tarde sus alegatos de defensa ante la Comisión Permanente del Congreso, la cual le sigue un proceso de acusación constitucional por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción revelados tras la difusión de una serie de audios entre importantes personalidades del Poder Judicial y el ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) .

El magistrado aseveró en un momento de su intervención que es víctima de una "linchamiento político y mediático" por "presuntamente ser juez de Fuerza Popular".

"Lamentablemente, y aquí si tengo que decirlo, al país y a ustedes sobretodo, de que a mí me están linchando políticamente y mediáticamente porque presuntamente soy juez del partido Fuerza Popular y eso yo lo rechazo totalmente", señaló.

"Por eso estoy pagando todo este vía crucis", añadió.

Hinostroza cuestionó también el informe de acusación constitucional elaborado por Oracio Pacori (Nuevo Perú) por no decir "quién es la 'señora K'".

"El informe dice que el hecho de haber tenido reuniones con miembros del partido político Fuerza Popular, entre los cuales estaría la 'señora K', pero no dice quién es la 'señora K' y si hay una buena investigación diría, la 'señora K' es fulano de tal, no lo dice, habla de forma genérica y vaga", manifestó.

DISCULPAS AL PAÍS

César Hinostroza sostuvo que si no existen indicios de delitos o de haber dirigido algún nombramiento "debe archivarse la denuncia".

"Reitero mis disculpas al país si en algunas conversaciones no se ha guardado la compostura del caso, pero no he infringido la Constitución, menos he cometido delito alguno y pido con mucho respeto que se tome una decisión no política, sino objetiva racional, principista que demuestre que el parlamento respeta la ley

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL



El informe de acusación constitucional concluye que Hinostroza infringió gravemente los artículos de la Constitución y se ha encontrado la presunta comisión de diversos delitos que deben ser investigados por la Fiscalía.

Se determinó, de igual manera, que el magistrado debía ser acusado ante el Ministerio Público por la comisión de los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible.

Asimismo, se solicita que se investigado por pertenecer a una organización criminal; ya que, como se recuerda, un testimonio de un aspirante a colaborador eficaz recogido por la fiscal Sandra Saavedra sindicó a Hinostroza como líder de "Los Cuellos Blancos del Puerto".