César Hinostroza insiste en que reunión de Pedro Chávarry con la prensa fue idea suya

El suspendido juez César Hinostroza acudió esta tarde al Congreso de la República para rendir sus declaraciones en calidad de testigo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por la denuncia que pesa contra el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry .

El magistrado supremo, que se encuentra involucrado en los denominados 'audios de la vergüenza', reafirmó su premisa de haber sido él quien propuso la reunión de Chávarry con los medios de comunicación poco antes de las elecciones para el más alto cargo en el Ministerio Público.

"Una vez yo le pregunté cómo iba el tema [de la elección] y me dijo que había algunos obstáculos. Yo le dije que era bueno que difunda su plan de trabajo ante los medios de comunicación", respondió así a la pregunta del parlamentario Juan Sheput.

Indicó conocer a Chávarry desde que ambos eran jueces instructores en provincias y que luego coincidieron en la Academia de la Magistratura (AMAG).

Volviendo al tema de la reunión con la prensa, Hinostroza expresó que es "un derecho constitucional" proponer una reunión pública o privada.

Hinostroza también habló sobre sus relaciones con Antonio Camayo, ex gerente general de Iza Motors que cumple prisión preventiva por presuntamente pertenecer a una red de corrupción.

"Me enteré de que era del centro del Perú. Nos tratábamos de primos, casi paisanos porque una familiar suya tenía un apellido mío. No tengo mayor acercamiento (con él). Muy raras veces (he ido a su casa)", aclaró el suspendido juez supremo.