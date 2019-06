César Hinostroza: Habrá que acatar lo que resuelva la Audiencia Nacional de España

El exjuez supremo, César Hinostroza , aseguró que la decisión de la Audiencia Nacional de España que evalúa el pedido de extradición solicitado por el Perú, será acatada, por tratarse de un sistema internacional.

“Lo que resuelva la Audiencia Nacional habrá que acatar porque es el sistema internacional de protección de derechos humanos”, afirmó en diálogo con RPP desde Madrid.

Como se recuerda, la Audiencia Nacional resolvió en primera instancia, en pasado mayo, que César Hinostroza no podrá ser procesado en nuestro país por el delito de organización criminal, pero sí por tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

Esta decisión fue apelada por la defensa del exjuez supremo, quien cumple la medida de libertad condicional con restricciones en Madrid.

“Lo que ha hecho la Audiencia Nacional es cambiar verbos rectores. A mí me acusan de gestionar y coordinar algunos nombramientos por puestos de trabajo y los tres jueces dicen que habría influido, es decir, cambian el término gestionar o coordinar y, en ese debate jurídico, que es totalmente distinto, está el pleno de la Audiencia Nacional”, detalló.

De otro lado, Hinostroza aseveró que “nadie ha dicho” que haya entregado dinero a cambio de obtener facilidades para fugar del país desde Tumbes. Indicó que esta situación se debe investigar.

“Nadie ha dicho que yo he entregado dinero a nadie. La funcionaria de Migraciones, que yo tenga conocimiento, no ha dicho quién le ha entregado el dinero, entonces se tiene que investigar”, refirió.

Videos difundidos por Migraciones muestran al exmagistrado tramitando su ingreso a Ecuador a través del Puesto Binacional ubicado en la ciudad de Huaquillas.

Según informó dicha entidad, la funcionaria Yhenifferd Bustamante Moretti ayudó a Hinostroza a “simular” el control migratorio, procedimiento al que uno se debe someter para cruzar la frontera.

“Yo he salido del país porque no tenía orden de prisión ni ningún proceso, y protegiendo mi vida, integridad física, he venido a pedir asilo [a España]. (Tenía) Impedimento de salida como orden de conducta, pero no es una orden de prisión”, señaló.