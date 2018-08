César Hinostroza habla con juez Martín Hurtado sobre plan para ser presidente del PJ [VIDEO]

Intercambio de favores en 'repartija'. El rechazado juez César Hinostroza habló con su colega y vocal supremo Martín Hurtado sobre el plan que tenía entre manos para tomar la presidencia del Poder Judicial. Primero sería Ángel Romero, luego Hinostroza y al final su interlocutor.

Al inicio del audio que data del 8 de marzo de este año, César Hinostroza le recrimina a Martín Hurtado por reunirse con otro colega (Javier Arévalo) que busca un lugar en las elecciones internas del Poder Judicial, sin embargo, Hurtado le confirma su apoyo a Hinostroza.

Ante estas palabras, César Hinostroza califica su respuesta como "un signo de lealtad y probidad". Además, le recalca que su acuerdo sigue en pie. Tras la salida de Hinostroza se quedaría como nombrado Hurtado. Aquí la transcripción del audio.

CH: Oye, hermano, me he enterado que estabas digamos, ha venido a hablar contigo Javiér Arévalo, ¿no?

MH: No, no, te juro que no ha venido a hablar cobnmigo.

CH: Ah, ya.

MH: Él antes en pleno concurso me buscó, conversamos y yo le dije que no porque yo estaba comprometido contigo y con angelillo

CH: ah, antes dle concurso

MH: Durante el concurso

CH Porque ahora estaba en la academia conversando con una gente

MH: Yo lo he desahuevado en primera

CH: Alguien me dijo hermano que p... Esa respuesta que has dado es un signo de tu lealtad, tu probidad

MH: Todas las virtudes que pueda tener un ser humano, compadre.

CH: No, yo dije: 'No, yo a Martincito lo conozco buen tiempo'.

MH: En la etapa curricular nos reunimos. Me dijo: 'Oye, te voy a apoyar'. Le digo: 'No, hermano, ya tengo todo el apoyo por ahí de los amigos, no te preocupes'.

CH: Ya no necesitas dijiste, estabas sobrado.



MH: No, no es que él me dijo: '¿Te puedo ayudar con fulano?' y yo le digo: 'pero si es mi pata', le digo. Me quería apoyar con Guido, si a Guido yo lo visito a cada rato.

CH: Ahora yo no sé si es conveniente, Martincito, por nuestra hermandad que nos une, decir nombres, compadre, yo creo que voy a evaluar, voy a ver.

MH: Claro. No, no pero eso fue porque probablemente me iban a acorralar y yo tenía que indicar.

CH: Yo sé y sé que en ese momento sí, pero ahorita tú puedes decir: 'Yo soy autónomo'.

MH: No, ahora hay que mantener perfil bajo.

CH: Claro, ya hermanito.

MH: Pero, ya saben ustedes que yo estoy comprometido con ustedes

CH: Además, yo tengo que irme yo me tengo que ir del Poder Judicial dejandote nombrado, compadre. electo a ti, compadre.

MH: Ya, comparito, gracias.