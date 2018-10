César Hinostroza fugó a España con ayuda de servidora de Migraciones

El destituido juez supremo César Hinostroza recibió ayuda de terceras personas para poder huir del Perú. Eso quedó demostrado ayer cuando Migraciones difundió dos videos en los que se le ve tramitando su ingreso a Ecuador a través del puesto binacional ubicado en Huaquillas, ciudad localizada en el país norteño.

La entidad informó que la funcionaria Yhenifferd Bustamante Moretti ayudó a Hinostroza a “simular” el control migratorio, procedimiento al que todo ciudadano debe someterse para cruzar la frontera.

Uno de los videos, que fue grabado por la cámara de seguridad instalada a espaldas de la servidora pública, muestra que el ex magistrado se acercó a la ventanilla a las 3:56 a.m. del domingo 7 de octubre y estaba acompañado de otro hombre más alto y corpulento que él. En otro video se comprueba que nadie más estaba en el lugar para hacer algún otro trámite.

En un minuto, la funcionaria de Migraciones culminó el procedimiento, que, como advirtió la propia institución, fue fraudulento.

Las imágenes ponen en evidencia, por ejemplo, que mientras en el caso del otro individuo su rostro aparece en la pantalla de la computadora, con el ex magistrado no sucede lo mismo.

Luego, el ex juez se dirige a la ventanilla del costado, donde se ubica la funcionaria ecuatoriana, para regularizar su ingreso a territorio extranjero.

Los hechos contradijeron la versión oficial que el miércoles dio el premier César Villanueva. El jefe del gabinete ministerial dijo que la salida fue “de manera ilegal” y “clandestina”.

Pero lo que queda claro es que hubo complicidad de parte de una funcionaria pública que ya ha sido separada de sus funciones y denunciada ante el Ministerio Público.

También ayer, la Fiscalía abrió investigación preliminar a Yhenifferd Bustamante por haber “facilitado” la fuga de Hinostroza hacia Ecuador.

Lo que hizo el ex magistrado tras pasar los controles ya es conocido: se dirigió al aeropuerto de Guayaquil y tomó un vuelo a Ámsterdam, capital de Holanda, con destino a Madrid, en España.

Ahora que se encuentra prófugo, ya que existe una orden de ubicación y captura emitida por el juez Hugo Núñez, Hinostroza entró en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior. El Ejecutivo ofrece S/40 mil por información sobre su paradero.

PIDIÓ ASILO



La agencia EFE informó ayer que César Hinostroza pidió asilo al Estado español. Lo hizo recurriendo a la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Madrid.

No obstante, según fuentes consultadas por la agencia de noticias, el prófugo no podría ser entregado a las autoridades peruanas hasta que se resuelva su requerimiento de asilo político.

Precisamente, ayer llegó a la capital española el director de Asuntos Consulares de la Cancillería peruana, Enrique Bustamante, quien ya se puso en contacto con las autoridades de ese país para activar los mecanismos de cooperación y coordinar con Interpol la ubicación de Hinostroza.

Interpol ya activó la notificación roja para el rastreo del ex magistrado, a quien se le atribuyen varios delitos, entre ellos tráfico de influencias y organización criminal.

Fuentes del Gobierno indicaron a Perú21 que la estrategia a seguir es demostrar que no existe persecución política contra el destituido juez, sino una investigación penal en su contra. “La primera tarea es desvirtuar el argumento de que él es un perseguido político”, señalaron.

Las fuentes indicaron que, en principio, se busca que el Gobierno español expulse al ex funcionario peruano para evitar los trámites de extradición, a fin de que sea procesado lo más pronto posible.

"TENDREMOS RESULTADOS"



El primer ministro César Villanueva se vio obligado ayer en la tarde a acudir al Pleno del Legislativo para explicar cómo se fugó César Hinostroza, luego de que 85 parlamentarios votaran en ese sentido por la mañana.

“Si no actuamos todos, no podremos resolver este problema, el Ejecutivo hace lo que tiene que hacer, nos hemos propuesto luchar contra todos, no vamos a encubrir a nadie y lo estamos demostrando en la práctica”, aseguró.

Asimismo, garantizó que las gestiones del Ejecutivo van por buen camino.

“En las próximas horas tendremos resultados concretos (...) la corrupción nos está llevando a una situación crítica, estamos a tiempo de corregirla”, expresó Villanueva, quien estuvo acompañado del titular de Justicia, Vicente Zeballos.

VILCATOMA DENUNCIA AL FISCAL SÁNCHEZ



- La congresista fujimorista Yeni Vilcatoma presentó anoche una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones contra el fiscal supremo Pablo Sánchez.



- “Acabo de presentar una denuncia constitucional contra el fiscal Pablo Sánchez por delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales por la fuga de Hinostroza. Se tiene que identificar y sancionar a todos los responsables”, indicó la legisladora en un tuit.



- La Comisión de Justicia del Congreso citó al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para este lunes, a fin de que brinde explicaciones sobre la fuga de Hinostroza. Tras su presentación, ayer, en la Comisión de Defensa, Chávarry dijo que “no hay” ningún mea culpa de su parte por la fuga.



- La Dirección de Migraciones nombró a Manuel Jesús Mendives Laura como nuevo jefe zonal de Tumbes tras la renuncia de César Herbozo.

TENGA EN CUENTA



- El tratado de extradición suscrito entre Perú y España señala, en el artículo 5, que no se concederá la repatriación por delitos considerados como políticos o conexos.



- La hija de César Hinostroza, quien es menor de edad, fue impedida ayer de salir del país por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Migraciones detectó que no tenía autorización de sus padres para viajar sola y, además, pretendía hacerlo con su pasaporte de Estados Unidos.