El destituido ex juez supremo César Hinostroza sigue en el país, aseguró su abogado Manuel Humberto Asmat luego de que a través de las redes sociales se difundiera el rumor de que se habría fugado del Perú.

“Se está especulando mucho eso [que ha salido del país], incluso se ha afirmado en ciertos diarios sin temeridad alguna (sic). Pero no, el doctor está aquí en el país”, sostuvo Asmat en diálogo con RPP.

El abogado dijo que todos los días conversa con Hinostroza por su "estrategia de la defensa" y lamentó que se esté sugiriendo una fuga cuando su cliente tiene una orden de impedimento de salida del país.

Al ser consultado sobre por qué razón el destituido ex juez supremo no contesta las llamadas de la prensa y no ha vuelto a declarar a medios de comunicación desde su destitución por parte del Parlamento, Asmat reveló que él le ha recomendado a su cliente no dar entrevistas a la prensa, puesto que "sus declaraciones pueden ser tergiversadas".

"Yo le he recomendado que no dé más descargos a la prensa", señaló.

César Hinostroza fue destituido el 4 de octubre por el Congreso tras verse implicado en diversos audios que revelarían corrupción en el Poder Judicial y en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Asimismo, informes de la Fiscalía lo sindican como el supuesto cabecilla de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Por estas acusaciones, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitó en julio de este año impedimento de salida del país en su contra, pedido que fue aprobado por la Corte Suprema y ratificado por cuatro meses por la Sala Penal Especial.