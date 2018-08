Un nuevo audio revelado esta noche por 'Cuarto Poder' revela cómo el juez suspendido César Hinostroza intenta revender entradas para los partidos que sostuvo Perú en la fase de grupos del Mundial Rusia 2018.

De acuerdo con las grabaciones presentadas por este dominical, a Hinostroza se le escucha mantener una conversación el 4 de abril con una tal 'Giovannita', quien sería su agente de viajes.

El diálogo entre ambos da cuenta que necesita una entrada para él, para que pueda asistir al Perú vs. Dinamarca y otra entrada para el Perú vs. Dinamarca, pero para su esposa. Este pedido, asegura Hinostroza, lo hace porque según él, "allá en Rusia" le van a dar los otros tickets.

Giovannita: Ya, para el 16, pero ¿para usted nada más? porque su esposa recién llega el 17.

César Hinostroza: Sí, para mí no más, porque mi esposa todavía llega el 17.

G: Ya, el sector… ahí le he mandado los colores, sector 3, sector 2, sector 1.

CH: Ya, ahorita escojo, pero ya te mando un correo para el 16.

G: Ya, entonces ¿para usted no más? Porque… o el señor…

CH: Y para mi esposa, para mi esposa sería para el…

G: El 17…

CH: Para el segundo partido.

G: Para el 21.

CH: ¿El 17 qué hay?

G: No, perdón, para el 21, juegan Perú versus Francia.

CH: Ya, pero el 17 capaz yo voy a otro partido pues.

G: No, no, no, me han pasado solamente el partido inaugural y los partidos de Perú nada más.

CH: Ya, entonces sería para el segundo partido de Perú.

G: Ya, entonces para el primer partido: uno, para el segundo partido: dos.

CH: No, uno no más, porque a mí, allá en Rusia, me van a dar para el segundo partido.

G: Ah ya, entonces solamente uno. Entonces, a mí me dice que es…

CH: Uno y uno. Uno lo mío para el 16 y otro para mi esposa para el 21.

G: Ya ¿Perú versus Australia, no?

CH: No, al último ya no, todo tengo ya, solamente me faltaría eso.

G: Ya, entonces perfecto. Me manda por favor eso…

CH: Dos.

Sin embargo, un mes después (el 4 de mayo) Hinostroza vuelve a comunicarse con 'Giovannita'. ¿Con qué fin? Para comunicarle que, ahora, ya no le faltan entradas, sino, le sobran. Entonces, decide revenderlas.

César Hinostroza: Escúchame, nosotros hemos comprado con unos amigos pasajes, perdón, entradas para el partido.

Giovannita: Ya.

CH: Nos ha sobrado para dos personas ¿tú tienes posibilidades de colocarlos ó ofrecerlos a alguien? ¿O no?

G: Eh… tendría que preguntar si hay en esto, porque lo que pasa es que yo los programas que hemos vendido, aparte que le dije, todos eran con entrada.

CH: Pero por si acaso si alguien te pide, te consulta, me avisas, porque tenemos dos, para dos personas.

G: ¿Para qué partidos tiene?

CH: Para los tres partidos de Perú.

Entonces, para asegurarse la reventa de las seis entradas (dos tickets para los tres partidos de Perú), llama a una mujer de nombre Evelyn, a quien le da instrucciones sobre cómo venderle los pases a un hombre de apellido Betancurt.

Evelyn: Aló doctor ¿Cómo está?

César Hinostroza: Sí, Evelyn, ya, escúchame, el señor se apellida Betancourt.

E: ¿Betancourt?

CH: Sí.

E: Ya.

CH: Está acá en mi oficina ¿ya? Cuando tú llegas mi secretaria te va a hacer pasar al privado.

E: Ya.

CH: Escúchame, escúchame, el señor Betancourt quiere pagar precio que se ha pagado de la FIFA que es 210 dólares, yo creo que es muy barato, yo le he pedido 500 ¿ya?

E: Ya.

CH: Pero me dice: ‘no, muy caro’. Entonces, yo le he dicho, bueno, pero tampoco la gente va a dejar de ganar, tanto esfuerzo que han tenido ¿no?

E: Claro, claro.

CH: Entonces, tú dile pues… este… dile 400 ¿Ya?

E: Ya.

CH: Cada entrada. Sería 800 dólares ¿Ya?

E: Ya, perfecto. Ya doctor.

CH: Si por A o B no tiene o no quiere, ya mínimo 300, si no ya no pues, yo creo que hasta 300 puede bajar, pulséalo 400 y 300 que quede pues. Si no, dile; ‘no, yo lo vendo en otro sitio y me pagan’ ¿Ya?

'Cuarto Poder' dejó constancia que buscó la versión de Hinostroza para que explique cómo consiguió tantas entradas si, al inicio, le faltaban. Sin embargo, no brindó su descargo.