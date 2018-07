César Hinostroza dijo que la 'fuerza número 1' mencionada en audio es Fuerza Popular

El juez supremo César Hinostroza manifestó hoy que la 'señora K', frase que usó Antonio Camayo en una conversación que mantuvo con él, no es Keiko Fujimori , pero reconoció que cuando el dueño de Iza Motors mencionó a la 'fuerza número 1' fue en alusión al partido Fuerza Popular.

" No me he reunido con la señora que especulan ", manifestó en entrevista con RPP. Al ser consultado si la 'señora K' es Keiko Fujimori, el vocal supremo manifestó: " no es Keiko Fujimori, es otra persona ".

"En su momento se van a enterar, alguien (Camayo) me pidió una reunión que no se realizó, ese pedido de cita para hablar con alguien no es delito, cualquier penalista sabe que las reuniones no son delitos", declaró.

Sin embargo, Hinostroza reconoció que cuando Camayo le insiste que la 'señora K' es de 'la fuerza número 1', el empresario se refería a Fuerza Popular.

"La fuerza número 1 es un partido político, el que usted ha dicho, Fuerza Popular ", expresó.

Ayer, el magistrado se presentó ante el Ministerio Público para declarar ante el fiscal José Pérez, quien investiga los presuntos aportes irregulares a las campañas presidenciales de Fujimori. En la diligencia también abstuvo de decir quién era la 'señora K'.

Sobre su relación con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, con quien también protagoniza audios, dijo que es "un conocido" y no un amigo. Aseguró que llamarlo "hermanito" es parte"del trato que yo tengo" con las personas.