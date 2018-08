César Hinostroza denunciará al fiscal Pablo Sánchez

El suspendido juez César Hinostroza indicó que demandará al ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, luego de calificar como "parcializada" la denuncia constitucional que le ha interpuesto y que lo sindica como el jefe de la organización criminal conocida como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

"Lamentablemente ha habido una ligereza. (Pablo Sánchez) No solamente es ligero, está actuando subjetivamente y totalmente parcializado y haré una denuncia sobre eso. Por no ser objetivo y no ser imparcial y porque no ha hecho ninguna investigación ni diligencia", señaló Hinostroza en conversación con ATV.

"A mi abogado le ha negado el estudio del expediente, lo tiene en secreto. Los audios están lacrados, ni siquiera se han empezado a transcribir. No hay derecho de defensa", agregó.

El suspendido juez señaló que la denuncia de Sánchez es "maliciosa e infundada" ya que no habría actuado objetivamente.

"Qué coincidencia que esto sale como programado, orquestado a raíz de los últimos acontecimientos políticos. Puede pensarse como una cortina de humo", se quejó.