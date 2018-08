César Hinostroza coordina con fiscal anticorrupción: “Por teléfono, no”

El fiscal supraprovincial anticorrupción, Walther Delgado, tuvo una misteriosa comunicación con el tremendo juez supremo César Hinostroza en mayo de este año.

“Ya, escúchame, tú tienes que ir a hablar con una persona, lunes o martes te voy a sacar la cita, porque por teléfono no pueden hablarte, ¿ya?”, le dice, entre otras cosas, Hinostroza al fiscal.

Este diálogo fue publicado la mañana de ayer en la edición web de Perú21. Sin embargo, hasta el momento, el fiscal Delgado no acepta que le preguntemos sobre qué coordinaba con Hinostroza en uno de los audios legales interceptados por la Policía. Solo, a través de un Whatsapp, indicó que jamás ha hablado de temas ilícitos o delictivos.



YO LO CONTACTÉ

El fiscal supremo, Tomás Gálvez, se adjudicó ante Perú21 la autoría del encuentro. “Walther Delgado me dice que quiere hablar con Hinostroza”.

Tomás Gálvez le pide al hoy suspendido juez supremo César Hinostroza no olvidar del “caso del rondero de San Martín”. (Foto: Ministerio Público) Tomás Gálvez le pide al hoy suspendido juez supremo César Hinostroza no olvidar del “caso del rondero de San Martín”. (Foto: Ministerio Público)

El 23 de mayo, como ha quedado evidenciado también en un audio, Gálvez le transmitió la urgente solicitud de Delgado a Hinostroza. “Cesitar, hermano, oye un favor. Waltercito quiere hablar contigo pe’, a ver si lo atiendes”, dice uno de los audios.

El supremo Tomás Gálvez afirmó desconocer el tema central que quería conversar el fiscal anticorrupción con el juez Hinostroza. “César no tenía su número, y no le respondía las llamadas porque no contesta números desconocidos. Lo único que hago es llamar a Hinostroza y decirle ‘te va a llamar Walther’, eso es todo”.

Tomás Gálvez y Walther Delgado son viejos amigos y coautores de libros. Por lo menos desde 2008, sus nombres y conocimientos se juntaron para producir textos universitarios en materia jurídica.

“Descarto totalmente que la conversación entre Delgado e Hinostroza se haya dado para que el fiscal se favorezca con un nombramiento de fiscal superior por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). El audio es de mayo, el concurso de ascenso fue en abril”, dijo Gálvez.



LÍO EN LA FISCALÍA

La entrevista para el ascenso a fiscal superior que rindió Walther Delgado en el CNM fue el 2 de abril. Esta tuvo una particularidad, fue la única sesión que se realizó de manera reservada, a diferencia de la de sus colegas postulantes.

Fuentes del CNM contaron a Perú21 que fue un problema familiar, ocurrido en su despacho días antes de la entrevista, el que terminó por desaprobar la postulación de Delgado. El ganador de la plaza fue el ahora fiscal superior Abel Concha.

“Mi trabajo y corrección hablan de mis actos”, fue una de las pocas respuestas que el fiscal Delgado emitió a este diario.

Otras fuentes fiscales dijeron que Delgado es un magistrado que ha sabido llevar bien los casos que investiga. Sin embargo, sus relaciones amicales no aportan en su desarrollo profesional.