César Hinostroza se convierte en el nuevo prófugo de la justicia peruana

Por: Fabiola Valle / Oscar Quispe



César Hinostroza Pariachi , acusado de ser el cabecilla de la organización criminal ' Los Cuellos Blancos del Puerto ', se mandó mudar a Europa. El impedimento de salida del país no fue obstáculo para dejar el territorio nacional en la madrugada del 7 de octubre, cuando los peruanos nos aprestábamos a votar en las elecciones.

Hinostroza abandonó su casa en el distrito de San Borja y se embarcó rumbo a la ciudad fronteriza de Tumbes. Tan solo un día antes, el 6 de octubre, se publicó en el diario oficial El Peruano la resolución legislativa que lo destituía del cargo de juez supremo y lo acusaba de cuatro delitos, entre ellos el de organización criminal.

Hinostroza llegó a Tumbes, se dirigió al distrito de Aguas Verdes, que limita con la ciudad ecuatoriana de Huaquillas, y abandonó el Perú.

Mientras Hinostroza convertía sus soles a dólares en Ecuador, en Lima se esperaba que el Congreso remitiera a la Fiscalía el expediente de la acusación final contra el ex juez supremo. Esto no pasó. Tampoco el Ministerio Público reclamó los documentos. No hubo ni un tuit del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que alerte de esta demora. Chávarry e Hinostroza intercambiaron favores y se trataban de ‘hermanitos’ en los audios de la vergüenza.

El penalista César Nakazaki señaló que “si ya se había publicado la resolución acusatoria de contenido penal del Congreso, la Fiscalía de la Nación, conforme al artículo 100 de la Constitución, tenía la responsabilidad de preparar la acción penal y promover medidas cautelares necesarias”.

Nakazaki también anotó que desde que el Congreso levantó la inmunidad del ex juez supremo, la Fiscalía debió exigir al Legislativo el envío del expediente.

Otra postura es la del penalista Mario Amoretti, quien dijo que esta demora del Congreso fue la causa para que a Hinostroza no se le imponga una detención preliminar.

“Acá hay una responsabilidad penal por el delito de incumplimiento de funciones. Daniel Salaverry, el presidente del Congreso, es el responsable político”, concluyó.

Mientras el Congreso se tomaba todo el tiempo del mundo para enviar la acusación a la Fiscalía, Hinostroza viajaba 245 kilómetros más. Dejó Huaquillas y se trasladó a Guayaquil, donde estuvo algunos días. El martes 16, Hinostroza abordó un avión que lo llevó a Europa. Llegó ayer, a las 4:11 a.m. a Ámsterdam para luego trasladarse a España.

BÚSQUEDA IMPLACABLE



El martes por la noche, cuando en Lima los rumores de la fuga de Hinostroza se hacían más fuertes, la Policía decidió actuar. Sobre las 7:00 p.m., agentes de la Diviac tocaron la puerta de la casa del ex juez, quien en ese momento estaba cruzando el Atlántico. Los policías no lo encontraron. Por la tarde de ayer, un fiscal solicitó que la Policía vaya, otra vez, a la casa de Hinostroza, y esta vez ingresó. Lo hicieron porque la puerta la abrió su hermano, quien indicó que él había salido.

Horas después, fuentes de Perú21 confirmaron que Hinostroza se encontraba en la ciudad de Madrid. Por la noche, el Ejecutivo informó que este intentó pedir asilo político en una comisaría de la capital española, el cual fue denegado porque no era el lugar correcto para hacer la solicitud.

Ahora Hinostroza, y todo lo que sabe sobre políticos peruanos y otros magistrados de la red mafiosa, está en otro continente y nadie sabe cuándo volverá. ¿Por eso le facilitaron su fuga?

SALE ORDEN DE CAPTURA



En horas de la noche, tras el pedido de detención preliminar formulado por el fiscal supremo Pablo Sánchez, el juez supremo Hugo Núñez ordenó la “ubicación y captura nacional e internacional” de Hinostroza Pariachi.

El requerimiento lo formuló ayer Sánchez porque el Congreso recién remitió, el martes por la noche, el expediente de acusación contra el ex juez supremo, hoy convertido en prófugo de la justicia peruana.

El canciller Néstor Popolizio dijo que a Hinostroza se le desactivó el pasaporte diplomático en julio cuando se le dictó impedimento de salida del país. Fuentes de la Cancillería señalaron a Perú21 que lo mismo no pasó con el pasaporte ordinario, porque esto era función de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior. Precisamente el titular de esta cartera, Mauro Medina, fue el primero en caer. El presidente Martín Vizcarra comunicó a las 8:40 p.m. que aceptó su renuncia. ¿Y los responsables de la Fiscalía y del Congreso cuándo caen?