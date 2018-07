César Hinostroza conversa con el ministro Salvador Heresi en nuevo audio

Sigue golpeando. Un nuevo audio se difundió esta tarde donde se oye al juez supremo César Hinostroza dialogando con el ministro de Justicia, Salvador Heresi , quien coordinó una visita con el magistrado para analizar un proyecto de ley.

En la conversación, el juez Hinostroza le reclama por no cumplir con su reunión pactada y Heresi le menciona que necesitaba consultarle sobre una norma legal. Este diálogo se dio una semana antes de la Cumbre de las Américas que se realizó el 13 y 14 de abril.

Aquí un extracto del audio:

-Juez Hinostroza (A): Aló

-Ministro Heresi (B): Sí, buenas

-(A) Buenos días, doctor Salvador

-(B) Sí, ¿con quién hablo?

-(A) César Hinostroza, tu modesto amigo

-(B) ¡Ah, qué tal, qué gusto de saludarlo!

-(A) Me amenazaste con visitarme, te esperé dos veces, me dejaste plantado

-(B) Se me complicó, oye hermano. Hemos tenido unas semanas horribles con todo esto

-(A) Sí pues, con el tema de la vacancia

-(B) Yo necesitaba, necesitaba tu consejo porque hay todo un tema que se quería en el Congreso de manera multipartidaria trabajar a nivel legislativo, en materia de derecho penal y hubo una sentencia que tú trabajaste, que un sector muy importante del Congreso que la consideraba acertada ¿no?

NUEVO AUDIO EXCLUSIVO: Juez Supremo César Hinostroza Pariachi, el amigo y consejero del actual Ministro de Justicia Salvador Heresi. pic.twitter.com/SKGzYEYRZN — Panorama (@PanoramaPTV) July 13, 2018

Responde por audio

"A la luz de lo que pasa ahora con las cosas que ha hablado el juez, le dan una connotación a la conversación, pero eso se desenvuelve en un determinado tiempo y no se ha cometido ninguna infracción", dijo el ministro Heresi en RPP.