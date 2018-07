El suspendido juez supremo César Hinostroza , protagonista de una serie de polémicos audios donde los favores se trafican -así como otros actos de corrupción- se defendió de las acusaciones aclarando que "una conducta antiética no es un delito".

"En todo caso, la conducta antiética o inapropiada que pueda desarrollar un funcionario no es delito (..), y a mí me están juzgando por delitos", dijo en Cuarto Poder , luego que se revelaran nuevos audios donde presuntamente pide favores.

“Afirmar que hay delito me parece una ligereza”, agregó

En una de las grabaciones. presentadas este último domingo, se escucha a Hinostroza conversar con Edwin Oviedo , presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El trato es casi familiar entre ambos. Al parecer, el entonces juez le solicita facilitarle algunas entradas para el Mundial Rusia 2018.

Vea también César Hinostroza habla sobre su viaje a Rusia con Edwin Oviedo en nuevo audio [VIDEO]

Hinostroza negó que haya ocurrido así. "Descartado tajantemente que hubo algún beneficio que me hubieran dado (en la FPF). (…) Las he comprado (las entradas)", dijo.

El suspendido juez indicó que solo se contactó con Oviedo para consultarle sobre algunas dudas para viajar a la Copa del Mundo.

"Había una confusión de si realmente los fan ID y los otros trámites los se daban en la Federación, como uno no sabe porque no está en este mundo, de los viajes deportivos al extranjero sobre todo en un Mundial. Al final se determinó que eso lo da la FIFA y no la Federación. […] Yo tenía dudas de cómo se viaja" , aseveró Hinostroza.

Otros audios revelados dan cuenta de la relación entre el entonces juez y Enrique Villasana padre, cuyo hijo -Enrique Villasana Yabar- enfrenta acusaciones judiciales de estafa.