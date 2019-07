Carlos Rivera: "Es probable que César Hinostroza salga libre en dos años"

Carlos Rivera , abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), estimó que el ex juez supremo César Hinostroza será extraditado al Perú desde España antes de fines de 2019 por delitos menores y obtendrá su libertad en solo dos años, algo que calificó de "grave".

"Yo preveo que Hinostroza va a venir antes de fin de año por delitos menores que involucran penas de cuatro años. Él que es un conocedor amplio del derecho penal, sabe que es un magnífico negocio y es probable que en dos años esté en su casa", señaló.

En el programa 'Diálogo Abierto' de Radio Nacional, recordó que el Congreso rechazó acusar a Hinostroza Pariachi por el delito de organización criminal y que luego de casi un año, los audios lo siguen mostrando como un "personaje súper poderoso" en la Corte Suprema.

"[Eso] sigue siendo un hecho que está marcando el rumbo de las causas judiciales y eso no puede ser", dijo al señalar que en este momento Los Cuellos Blancos del Puerto están en un "proceso de recomposición".

"No se ha podido sacar a ningún juez supremo, no se ha podido sacar a Chávarry, el señor Rodríguez Monteza, a pesar de los pedidos de inhibición de su fiscal superior, permanece porque sabe que tiene que cumplir un objetivo que es presentar el bendito documento [a favor de la liberación de Keiko Fujimori], porque sabe que con eso le hace daño al caso", alegó.

Sobre la casación presentada por la ex candidata presidencial, Rivera explicó que con este recurso se busca revocar la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, pero eso no significa que ella sea inocente o culpable.

"La casación no resuelve ese tema, de hecho eso no está en discusión. Si bien es cierto la resolución de Concepción Carhuancho hace una afirmación en términos preliminares sobre la vinculación de Keiko con el delito de lavado de activos, pero eso no es una sentencia. No hay juicio, no hay una acusación", señaló.

Indicó que las audiencias de octubre del año pasado dan cuenta que hay varios testigos y vinculaciones con transferencias realizadas a Keiko Fujimori que no encajan con los recursos declarados por Fuerza Popular a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Agregó que a todos nos debe interesar que sea una decisión imparcial, "no solo en el caso de Keiko, sino que esta decisión va a tener una influencia en otros casos de prisión preventiva por que casi todos estos han sido iniciados por las mismas fiscalías".

"Hay varios colaboradores eficaces [como] el congresista [Rolando] Reátegui, el congresista [Miguel] Castro, el sobrino de Jaime Yoshiyama cuyos testimonios dieron nuevos elementos probatorios sobre este caso", sentenció.

Sobre el caso del juez supremo Jorge Castañeda, Rivera recordó que con él ya son tres los magistrados que se han inhibido de analizar la casación de la ex candidata presidencial, además de César San Martín y Aldo Figueroa.