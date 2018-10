César Hinostroza seguiría en España, según fuentes del gobierno

Actualización

El destituido juez supremo César Hinostroza se encontraría aún en España, país al que fugó en medio de las investigaciones que le sigue la Fiscalía por ser cabecilla de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

Fuentes del gobierno indicaron a Perú21 que las autoridades españolas "no tienen registro de salida de Hinostroza" de su territorio hasta el momento. Si bien el ex magistrado tenía impedimento para salir de nuestro país, y se le anuló el pasaporte diplomático, ayer el premier César Villanueva dijo que el ex juez viajó con su pasaporte ordinario.

A través de una resolución ministerial publicada hoy en el diario oficial El Peruano, el gobierno autorizó el viaje del director general de Asuntos Consulares, Enrique Bustamante, para coordinar la ubicación del prófugo Hinostroza. Su vuelo sale a las 10:00 am de Lima a Madrid.

Nota original

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú autorizó el viaje a España del Director General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, tras conocerse que el destituido juez supremo César Hinostroza viajó a ese país.

Mediante la resolución ministerial N° 0591/RE-2018 publicada en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, César Enrique Bustamante Llosa viajará a España del 18 al 24 de octubre.

La finalidad del viaje es activar los mecanismos de cooperación sobre la situación legal del ex juez supremo César Hinostroza, quien se fugó del Perú con destino a España. Días antes lo hizo su esposa, Gloria Gutiérrez Chapa.

Los gastos serán cubiertos por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, debiendo el funcionario rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de 15 días calendario, al término del referido viaje.

Según la información oficial, César Hinostroza salió del país de manera clandestina el pasado 7 de octubre, en horas de la madrugada, "evadiendo de manera dolosa el control migratorio".

Hinostroza Pariachi habría ingresado por Huaquillas (Ecuador) hacia Guayaquil. Allí tomó un vuelo a Ámsterdam con un pasaporte ordinario, pues la Cancillería le canceló el pasaporte diplomático a él y su esposa.

Tras ello, el Poder Judicial ordenó la ubicación y captura nacional e internacional del destituido juez superior, cuya fuga llevó al presidente Martín Vizcarra a aceptar la renuncia de Mauro Medina como ministro del Interior.