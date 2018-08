César Hinostroza actuó como coordinador en ratificación de juez penal en Chimbote

El suspendido juez César Hinostroza actuó como coordinador en la ratificación de Frey Tolentino Cruz en su cargo de juez penal del Santa – Chimbote, según unos nuevos audios difundidos por Cuarto Poder.

¿Cómo es la historia? De acuerdo al dominical, el 14 de mayo pasado, a las 9 de la noche, Hinostroza recibió una llamada de una persona que responde al nombre de ‘Pedrito’.

César Hinostroza (CH): ¿Qué dice Pedro? ¿Qué tal?

Pedro (P): Césitar ¿cómo estás? Buenas noches.

CH: ¿Qué tal hermano? ¿Qué novedades?

P: Bien, bien ¿Te puedo decir algo por acá?

CH: A ver, a ver…

P: ¿O me llamas de otro teléfono?

CH: Ahorita no tengo hermano, genérico no más, sin nombres, sin nada…

P: Ah ya, ya. Este… nuestro amigo de acá de Chimbote… de la Superior… este… está yéndose a dar exámenes allá ¿Te acuerdas que conversamos con él?

CH: Sí, sí, claro, claro.

P: ¿Puedes recibirlo mañana?

CH: Ya.

P: ¿Para que converses y lo conozcas?

CH: ¿A qué hora va a venir?

P: A ver, yo lo llamo y te aviso… imagino…

CH: A las once es buena hora.

P: ¿Once?

CH: Sí.

P: Ya.

Al día siguiente, Hinostroza llamó Pablo Morales, asesor del entonces presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez. El registro de esta conversación se produjo a las 12:25 p.m.

César Hinostroza (CH): ¿Cómo es?… tu nombre… sí, Tolentino… ¿qué más?

Pablo Morales (PM): Aló mamá, Aló don Cesitar.

CH: (Risas) ¿Qué pasa comparito? ¿Ah?

PM: Estaba hablando con mi viejita doctor ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está?

CH: (Ininteligible) porque hay un aprecio ¿no? Claro ¿Qué tal? ¿Estás chambeando?

PM: Sí, acá, en el Consejo.

CH: Ya, hermanito, un favor… este… ¿Cómo está nuestro amigo Tolentino?

PM: Estamos bien con ‘Freycito’, por nuestro lado, yo ya le he dicho que vaya a hablar con usted para que los apoye con los demás.

CH: ¿Pebes?

PM: ¿Con quién? Está bien, está bien, no se preocupe… los dos, los dos… estamos bien.

CH: Ya, yo voy a hablar por otro lado, entonces ¿Ya?

PM: Ya.



Tras ello, el suspendido juez llamó al ex consejero Iván Noguera el 16 de mayo para comentarle sobre dicho 'favor'; sin embargo, este lo "deriva" con Julio Gutiérrez.

Un día después, el 17 de mayo, con Iván Noguera de ponente, Frey Tolentino, según la información de Cuarto Poder, fue ratificado en su cargo de juez penal del Santa – Chimbote. A modo de recordárselo, a las diez de la noche de ese mismo día, Gutiérrez llamó a Hinostroza para darle la noticia.

César Hinostroza (CH): Julito… ¿Cómo estás, hermanito?

Julio Gutiérrez (JG): Oye hermano, te llamaba por… sí… oye hermano el patita que me recomendaste anoche ya fue ah… ya fue aprobado…

CH: ¿Positivo, no? Ya.

JG: Positivo, ya fue aprobado.

CH: Muchísimas gracias Julito, te pasaste ah, está bien, está bien.

JG: Ya, el amigo del Santa, pues ¿Ya?

CH: Sí, sí, sí, lo voy a llamar, no sabía.

JG: ¿Ya? Ya hermano.

CH: Ya. Ahorita lo llamo, en este momento.