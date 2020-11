El nuevo vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), César Combina, anuncia una serie de cambios en ese bloque político en su afán de contrarrestar la fractura que le ha generado en la relación con sus simpatizantes y la ciudadanía en general, el votar a favor de la vacancia de Martín Vizcarra y generar una crisis política que cobró la vida de dos jóvenes.

Informó que este sábado la bancada se reunirá con el presidente de la agrupación, César Acuña, y allí planteará una serie de cambios. Por lo pronto, en entrevista con Perú21, pide a los presidentes de las cuatro comisiones que tiene APP en el Congreso que pongan sus cargos a disposición. Se trata de Omar Chehade en Constitución, Omar Merino en Salud y Humberto Acuña en Presupuesto. En el caso de la Comisión de Producción, dice, él ya hizo lo propio.

Ud. hizo pidió perdón al país, ¿la bancada de APP comparte esa postura?

Este mea culpa empezó a titulo personal, ahora como vocero puedo reafirmarlo. No solo es pedir perdón por esta crisis innecesaria con palabras sino con hechos. Por eso APP no participó en la Mesa Directiva, (...) y voy a sugerir, en reunión de bancada, que realizaremos esta sábado 21, la reconfiguración de comisiones y de nuestra representación en la Comisión Permanente, Consejo Directivo y Junta de Portavoces. Los nuevos portavoces alternos serán Luzmila Espíritu y Alexander Hidalgo.

¿Eso implica la salida de los presidentes de las cuatro comisiones que tiene APP, entre ellos Omar Chehade y Humberto Acuña?

Antes estamos pidiendo que cada uno presente los logros de su comisión y analice el impacto político que ha generado su presidencia para la imagen del partido y, sobre todo, la coherencia entre la agenda país que presentamos y las decisiones que han tomado. (...) Los cuatro presidentes somos también responsables políticos de lo que ocurrió y debemos reconocer que lo mejor para garantizar que la agenda legislativa se mantenga es poner nuestros cargos a disposición. Yo ya lo hice con la Comisión de Producción y todos deberían hacer lo mismo.

Alianza para el Progreso retiró a su representante en la Comisión del TC. ¿Pedirá su desactivación?

Si, lo vamos a hacer y puedo anunciar también que plantearé a mi bancada el retiro de APP de la Comisión de Educación. Nuestra bancada nunca ha solicitado algo en contra de la reforma universitaria o la Sunedu pero nuestros adversarios han utilizado ese tema para atacar a nuestro presidente y al partido. (...) Yo he pedido a la dirigencia del partido y a mis colegas la posibilidad de hacer algunas acciones de carácter critico dentro de la bancada que me permitan reconciliar a la bancada con los electores y la ciudadanía...

¿Considera que en la Comisión de Fiscalización también debería replantearse un cambio de la presidencia a cargo de Unión por el Perú (UPP)?

Cada bancada es autónoma, romper los acuerdos de inicio de legislatura sería generar inestabilidad parlamentaria. En el caso de Fiscalización se ha cambiado a Edgar Alarcón por Héctor Maquera pero UPP debe rendir cuentas. ¿Cuál va a ser el rumbo que va a seguir la comisión? ¿UPP va a pedir perdón por no haber investigado correctamente a Vizcarra y más bien haberse lanzado a presentar la vacancia? ¿Se va a hacer responsable? Yo espero que lo haga.

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, no ha descartado la posibilidad de que se abra una investigación contra Manuel Merino en la Comisión de Ética. ¿APP apoyará la indagación?

Definitivamente, pero creo que la Comisión de Ética quedará muy corta para aclarar lo que ha ocurrido: dos vidas que se han perdido, eso no puede ser procesado con un perdón o una disculpa. Tenemos que saber qué ocurrió. A mí me afectó muchísimo que Manuel Merino no se haya pronunciado públicamente en los cinco días que estuvo en la Presidencia (sobre las manifestaciones) y que aparezcan fotos de él dirigiendo represiones desde el Ministerio del Interior. Eso no puede pasar poder agua tibia en una Comisión de Ética.

¿Plantearán una denuncia constitucional contra él, Ántero Flores-Aráoz y el extitular del Interior Gastón Rodríguez?

Lo vamos a someter a una evaluación fría. Primero vamos a esperar el nombramiento de los ministros de Justicia y del interior y yo, como vocero, pediré una reunión para que la Policía aclare el mando político civil que se mantuvo durante toda la represión.

VIDEO RECOMENDADO

Francisco Sagasti pidió perdón en nombre del Estado a familiares de jóvenes fallecidos y heridos