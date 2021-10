P ara el excongresista de Alianza para el Progreso, César Combina, la fuga de Arturo Cárdenas, alias ‘Pinturita’, y de otros 4 hombres de confianza de Vladimir Cerrón, implicados en el caso Los Dinámicos del Centro, responde a un boicot armado desde el Ejecutivo.

¿A qué responde la demora en ordenar una captura internacional contra los prófugos de Los Dinámicos del Centro?

Este proceso ha sido boicoteado directamente desde el Poder Ejecutivo, porque mientras que la Fiscalía ejercía una labor eficaz con el Poder Judicial, respetando el debido proceso, por el otro lado hemos visto cómo el Poder Ejecutivo ha boicoteado el avance de la justicia con diversas trampas, por así decirlo.

¿Cuáles son esas trampas?

Primero, el abogado de Arturo Cárdenas, alias ‘Pinturita’, es el propio ministro del Interior, y en segundo lugar han hecho ganar una semana para la fuga. Luis Barranzuela, el ministro del Interior, con el aval de Mirtha Vásquez y del presidente Castillo, no se atrevió a dar la orden de captura. Recién hemos visto la recompensa por la ubicación de estos delincuentes en el sistema. Y luego está el retraso de la información (dada) a Migraciones y a los aeropuertos internacionales a través de Interpol.

¿Con Barranzuela en el Ministerio del Interior se podrá garantizar la captura de Los Dinámicos?

La red de blindaje que se ha tejido ha puesto a una amiga personal y muy cercana colaboradora de ‘Pinturita’ y de Vladimir Cerrón, como embajadora de Perú en Bolivia. Es decir, no solo es el problema de la fuga. Actualmente, Evo Morales mantiene relaciones políticas con Perú Libre y además nuestra embajadora es parte de Los Dinámicos del Centro. No hay garantía de que la captura pueda darse porque todo el proceso ha sido boicoteado desde el Poder Ejecutivo. Lo único que queda es que el Congreso cite al ministro Barranzuela y a Mirtha Vásquez para explicar este tema. No solo es Arturo Cárdenas, también están los otros 4 prófugos.

César Combina sobre fuga de 'Pinturita': "Hay un blindaje del Ejecutivo"