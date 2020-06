El domingo, se denunció a través de redes sociales que el congresista César Combina (Alianza para el Progreso) donó mascarillas con el sello de su partido, su silueta y apellido. La donación fue admitida por el legislador a Perú21 quien pidió disculpas por el hecho pero aseguró que se trata de “un error en la producción”.

El legislador indicó, por esta misma red social, que las mascarillas fueron donadas “con mi propio presupuesto aproximadamente 10 mil mascarillas en las zonas rurales de la Selva Central después de esperar más de 2 meses respuesta del GRJ, DIRESA y MINSA”.

En declaraciones a Perú21, el legislador explicó que el hecho se debe a “un error” en la orden de preparación de mascarillas que donó dado que en ciertos sectores, como en la provincia de Chanchamayo, donde no había mascarillas ni en las farmacias. Ante ello, el congresista gestionó la producción de mascarillas.

“Hubo un problema. Gente de mi misma provincia me dijo que gente de la misma zona estaban vendiendo las mascarillas (de color plomo). Al no haber identificación, algunas malas personas (vendieron las mascarillas), no sé cuántas cajas se pueden haber ido a la venta. Llamé a otros productores y les dije que pongan algún tipo de identificación. Algunas cajas han salido con un logo, el logo de la A (de Alianza para el Progreso) . Y otro tipo de identificación que dice ‘Donación prohibida la venta’”, aseveró.

“Uno de los lotes que hemos entregado, tiene mi apellido. Se entregó el distrito de San Luis de Shuaro. No hemos repetido ese error porque fue un error en la producción”.

El legislador asegura que no ordenó que se coloquen a las mascarillas su apellido y el nombre del partido. “Nosotros ordenamos que se consigne que se prohíbe la venta. Que se sepa que es una donación y no podía ser vendido”, aseveró.

“Nosotros no enviamos esa orden (de mascarillas con impresiones). Por eso, ese mínimo lote que tuvo esta presencia de mi nombre. No lo continuamos en producción justamente porque consideramos que lo ideal era que no se lleve a la venta ningún tipo de mascarillas y que se entienda que es una donación”, indicó.

Ante el hecho, el legislador señaló que “si hubo un error de impresion, asumo esa responsabilidad. Me disculpo con las personas afectadas. Pero fue una decisión que se tuvo que dar porque la selva está abandonada”, indicó Combina.

Agregó que la entrega de estas mascarillas con las impresiones no tiene un fin proselitista. “No la fuimos a entregar casa por casa o en tumultos. (Se entregó) a líderes regionales, en centros poblados”, indicó Combina.

VIDEO RECOMENDADO:

Caos vehicular en Vía Evitamiento durante estado de emergencia