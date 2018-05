César Azabache: "Ni con la acusación estaba justificada una incautación"

Para el ex procurador anticorrupción César Azabache , la orden de incautación contra los bienes del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia es “desproporcionada”. A su juicio, hubo un exceso de parte del magistrado Richard Concepción Carhuancho de “dejar prácticamente en la calle” a personas que aún siguen siendo investigadas. “Sigo creyendo que el caso Humala-Heredia debe llegar a juicio cuanto antes. Pero estas incautaciones me parecen innecesarias”, sostiene. En esta entrevista, sustenta su postura.

¿Es adecuada la orden de incautación dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho?

Esta decisión es inaceptable, y lo es por dos razones. Primero, para asegurar que inmuebles sean decomisados al final de un proceso no es imprescindible incautarlos durante el mismo. Los inmuebles no se escapan. Y segundo, la incautación solo está recomendada para cuando hay presencia de testaferros o incertidumbre absoluta sobre títulos y documentos, pero no para inmuebles perfectamente registrados.

¿Para qué casos, entonces, aplica este tipo de disposiciones judiciales?

Todas las medidas provisionales deben respetar tres principios: de necesidad, temporalidad y proporcionalidad. No es proporcional incautar un inmueble en el que vive un niño, y en este caso hay tres menores.

¿El embargo de bienes hubiera sido suficiente en este caso?

El embargo no tiene nada que ver aquí, porque estamos ante delitos penales. Bastaba con prohibirle a la ex pareja presidencial vender los inmuebles y aplicarles prohibición a los registros. Jamás debe aplicarse una medida como esta en inmuebles en los que viven niños.

Según la resolución, estas propiedades habrían sido adquiridas con fuentes ilícitas.

Eso no tiene ninguna relación con una medida de incautación.

¿Qué puede haber interpretado el juez para emitir una disposición como esta?

No tengo la menor idea, pero esto no tiene ningún sentido. No puedo entender por qué lo ha hecho. Insisto, hubiera sido suficiente con prohibirles a los investigados transferir sus bienes, inscribir esa medida en los registros públicos y punto.

¿En qué etapa de la investigación podía aplicarse esta medida?

En ninguna. Esto que acaba de pasar no ha existido antes. Ni siquiera presentando la acusación esta medida estaba justificada.

¿Cree que la Fiscalía formuló la solicitud de incautación porque tiene claro que se cometieron los delitos que imputa a los investigados?

Este caso tiene que entrar ya a juicio, sin más dilaciones. La pregunta a contestar es: ¿la Fiscalía tiene un caso? Si es así, que presente ya la acusación, pero que no nos venga con estas cosas que son innecesarias.

TENGA EN CUENTA



- Luego de que el Tribunal Constitucional ordenara la excarcelación de Humala y Heredia, Azabache consideraba que “no sería inteligente” de parte de la Fiscalía solicitar más medidas restrictivas.



- Para el ex procurador, el fiscal debe terminar el caso.