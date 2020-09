El ex presidente regional de Áncash César Álvarez sigue operando desde el penal de Piedras Gordas I, donde se encuentra encarcelado. Así lo reveló el procurador anticorrupción, Christian Salas.

Precisó que el colaborador eficaz N°11 del caso 'La Centralita', durante su interrogatorio fiscal, manifestó que Álvarez, a través de su abogada Cecilia Vereau, "quiere comprar a los testigos y colaboradores eficaces para que cambien su versión con respecto a su participación en los procesos de esta red de corrupción y, además, para que eliminen información que revelaría que estuvo inmerso en actos ilícitos".

Salas precisó que existe un documento de puño y letra, presuntamente elaborado por el mismo Álvarez, en el cual les pide a los testigos "aguantar" este momento porque ya iba a pasar y "ya les tocará posteriormente".

Fuentes fiscales indicaron a este diario que la abogada le pidió al colaborador eficaz N°11 que desaparezca toda la información contable de Canal 25 de Chimbote y que, a cambio, le entregaría S/.3,000. "Me pidió que arrojara toda la documentación contable de Canal 25 al río Lacramarca, pero no acepté", dijo.

Salas agregó que el mencionado colaborador también ha entregado a la Fiscalía boletas, facturas y guías que permitirán saber de dónde se obtenía el dinero.

"Este es un claro mensaje de amenaza para los denunciantes, colabores eficaces, testigos claves y para las autoridades que venimos impulsando este caso", refirió.

AMEDRENTAMIENTOEl abogado del Estado advirtió que algunos de los testigos claves y colaboradores eficaces son víctimas de amedrentamiento, amenazas y falsas denuncias que provendrían de la organización criminal con el fin de distraer la atención de lo que realmente es el objeto del proceso.

"La situación es alarmante. Esto refleja el nivel de organización criminal que venimos investigando (la red de César Álvarez). Debemos ser conscientes de que estamos investigando a una organización criminal que busca comprar a terceros para salir bien librada y, por ello, se les debe dar una adecuada protección y seguridad policial a los testigos colaboradores. Este es un modus operandi propio de este tipo de organizaciones", aseveró.

Agregó que por una medida de protección y seguridad no se puede revelar la identificación de los que vienen siendo amedrentados.

DILIGENCIAS EN CHIMBOTESalas informó que un equipo de la Procuraduría Anticorrupción a cargo del caso 'La Centralita' se encuentra en Chimbote realizando varias diligencias, como la obtención de las declaraciones de diversos integrantes de la red, como Juan Calderón Altamirano, José Carmen Ramos y otros más, que están presos.

ASISTIRÁ A COMISIÓNTras el desaire a dos citaciones de la comisión que investiga las irregularidades del caso Áncash, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, confirmó que se presentará este lunes 3 de noviembre al mencionado grupo de trabajo.

"En estos últimos días no sé en qué situación jurídica me encuentro, si soy testigo o investigado. Inicialmente se dijo y se dio una conferencia en la cual se informó que yo era investigado. Sin embargo, ahora se está declarando que no tengo tal situación. Pero, igual, en cualquiera de las dos situaciones voy a asistir. Pero es un poco extraña esta posición (de la comisión parlamentaria)", refirió.

Ramos Heredia agregó que el mencionado grupo de trabajo no le ha remitido ningún cuestionario de preguntas.

Asimismo, la máxima autoridad del Ministerio Público pidió que la sesión sea abierta, de conocimiento público y con acceso a los periodistas para esclarecer el caso.

¿SABÍAS QUE…?

El testimonio judicial del testigo clave TR03-2014 sobre el caso 'La Centralita' reveló detalles del modus operandi de la red encabezada por el ex presidente regional de Áncash César Álvarez Aguilar.

"La labor de Martín Belaunde era que, a través de su periódico La Primera, tenía que ensalzar la gestión del presidente regional y atacar a los jueces, fiscales y periodistas que lo difamaban. Se (atacaba) todos los días", manifestó.

Por: Fabiola Valle.fvalle@peru21.com