César Acuña tras ser insultado en aeropuerto: "No soy corrupto"

César Acuña se pronunció sobre el incidente ocurrido en el aeropuerto de Trujillo, donde fue blanco de insultos por parte de dos personas.

El líder de Alianza para el Progreso lamentó la falta de respeto que experimentó y dijo que se siente tranquilo, pues no se considera corrupto.

“De repente lo entiendo porque creo que la gente está realmente muy descontenta con los políticos. Yo soy un político y no me preocupo porque no soy corrupto”, declaró a la prensa.

El gobernador destacó que su administración busca transparencia en la gestión pública y que su enfoque es resolver los problemas de la ciudadanía.

Finalmente, Acuña también hizo un llamado a proteger a los funcionarios que no están implicados en corrupción, advirtiendo que, en un clima de creciente hostilidad hacia los políticos, pueden sentirse amenazados.

