La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acudió esta mañana a la sede de APP para agradecer el apoyo expresado a su candidatura presidencial en la segunda vuelta que fue alcanzado en un plenario del partido. En una conferencia de prensa, el líder de APP, César Acuña, expresó que la respaldará porque “no quiero un gobierno de izquierda, ni estatista”.

Tras saludar el apoyo, Keiko Fujimori le regaló una camiseta de la selección, en señal de que dejarán los colores partidarios y vestirán la camiseta bicolor. En el acto, Acuña vistió la camiseta y explicó sus razones para apoyar a Fujimori.

“Me pongo la camiseta porque no quiero un gobierno de izquierda. No quero un gobierno estatista. Esta camiseta me la pongo porque creo en la institucionalidad. No estoy de acuerdo con Pedro Castillo (Perú Libre) en desaparecer el Tribunal Constitucional, tampoco la Defensoría del Pueblo y la amenaza de cerrar el Congreso”, aseveró Acuña.

En tanto, expresó que “sí creo en la reforma constitucional, pero no en este momento. Estamos en crisis y en esta situación, tenemos que hacer lo urgente para el Perú: Atender la pandemia, reactivar la economía. La gente quiere comer, quiere trabajo. De la Asamblea Constituyente la gente no come. La gente quiere trabajar”.

Asimismo, Acuña agregó no está de acuerdo con Castillo “porque no tiene equipo de trabajo. Hoy en crisis, la gente quiere ver el equipo de trabajo para tomar la decisión”.

En ese sentido, Acuña expresó que tras “pensar y haber razonado, para mí la mejor opción es Keiko”,

Fue en ese momento en que Acuña le entregó a Fujimori su plan de gobierno. Según indicó el excandidato presidencial, se basa en tres puntos: mejoramiento de la infraestructura educativa, mejoramiento del primer nivel de salud y un plan nacional de construcción de represa de agua.

“Con esos tres planes, vas a cambiar la vida de los niños y vas a pasar a la historia”, le aseguró.

“TRABAJAREMOS JUNTOS”

“A partir de ahora trabajaremos juntos, pensando en el país”, le dijo Acuña a Fujimori. “Debemos defender la constitucionalidad. Debemos defender el estado de derecho y debemos defender la separación de poderes”, subrayó el excandidato.

En tanto, en su turno, Fujimori le agradeció a Acuña y a APP que la respaldarán durante la segunda vuelta. Asimismo, la lideresa de Fuerza Popular anunció tres compromisos.

“Además de expresar mi gratitud, vengo a anunciar una serie de compromisos. Este primer compromiso lo quiero hacer con César Acuña y APP remarcando tres cosas fundamentales que ellos han pedido para ambos candidatos. Mi compromiso es buscar controlar esta pandemia que tanto daño hace al país. Luego, tomar medidas inmediatas que permitan una reactivación económica porque la situación de millones de peruanos que han perdido su trabajo necesitan de medidas concretas; y la tercera que ustedes piden, la generación de empleo digno”, detalló Fujimori.

“El próximo Congreso es fragmentado y estamos por la decisión del pueblo en la obligación de tender los puentes y buscar consensos como hemos venido haciendo desde hace años. Quiero también ratificar mis compromisos personales que he señalado en varis oportunidades: respetar la independencia de poderes, la institucionalidad del país, garantizar absoluta libertad de prensa y sobre todo con los que discrepan nuestros puntos de vista. Seré respetuosa de todas las instituciones democráticas de nuestro país y eso significa que de llegar a tener la confianza del pueblo”, aseveró.

“El gobierno nuestro será de cinco años y punto. Garantizo por supuesto elecciones limpias y transparentes y una transición democrática en 2016″, indicó.

