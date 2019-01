¡No lo escribió solo! César Acuña dice que tuvo un "equipo de redacción" para su tesis de doctorado

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña , reconoció este domingo que no escribió solo su tesis de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, pues tuvo "un equipo de redacción". El ex candidato presidencial dijo que recurrió a este puesto que "una tesis no es que pase fácil".

"Tuve un equipo de redacción [para la tesis doctoral]. Claro, pues, para que pase una tesis no es que pase fácil. [Lo conformaban] personas [allegadas] allá en Madrid" sostuvo en una entrevista con 'Panorama'.

Acuña reiteró que él no cometió ningún plagio en su tesis y aseveró que la justicia española ha demostrado la originalidad de dicho documento.

"La tesis es original, la originalidad la ha demostrado la Comisión Jurídica de allá que son expertos en evaluaciones de temas universitarios. La Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid con un dictamen, contundentemente le dijo al rector que no se había cometido un plagio, que la tesis era original y por lo tanto, mantengo el grado de doctor, que me costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio para conseguirlo.", señaló.

"Es una investigación muy importante, y es de cómo la formación docente influye en el rendimiento del estudiante, y creo que es la única investigación que se ha hecho de este tipo", añadió.

El también ex gobernador regional de La Libertad cuestionó que la población crea que no lee e indicó que cuando él dijo que no leía en una Feria del Libro en Trujillo, fue malinterpretado.

"En la feria del libro donde dije que casi nunca leo, se iba a presentar Mario Vargas Llosa y yo lo que dije fue que para dar un discurso yo no me preparo, me malinterpretaron y pusieron en primera plana: ' Acuña no lee'", manifestó.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre sus últimas lecturas, Acuña dijo que no estaba leyendo ningún libro por el momento.

"Por ahora [ningún libro] no, estoy metido en toda la información de los diarios todos los días porque tengo que estar informado de lo que pasa en este país", sentenció.