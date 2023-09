El presidente de APP, César Acuña, minimizó hoy las conversaciones o chats por Whatsapp que tuvo con su hermano, el congresista Héctor Acuña, en el año 2022, en que le da la espalda y le dice que no va a postular a la presidencia del Congreso, y sostuvo que solo se trató de “una conversación privada” entre ambos.

“Se entiende que es una conversación de Whatsapp entre él y yo, y apareció en los medios...Yo conversaba con mi hermano, no hay insulto, no hay falta de respeto”, dijo.

Escucha aquí la respuesta de César Acuña a los chats revelados en Cuarto Poder. (Fuente: Trujillo60)

Al ser consultado sobre si tiene injerencia en la elección del candidato a la presidencia del Congreso, en referencia a los chats de Whatsapp que tuvo con su hermano Héctor en el que le dice que no va a ser el postulante a ese cargo, no supo qué responder y señaló que “esa es la opinión de quien maneja los medios”. “Lo que ha pasado ayer es solo una transcripción de Whatsapp de una conversación privada”, añadió.

Como se recuerda, Cuarto Poder publicó ayer una serie de chats de Whatsapp que revelaron que César Acuña rechazó la candidatura de su hermano, Héctor Acuña, para presidente de la Mesa Directiva del Parlamento, en las elecciones de julio del 2022.

En ese entonces, no solo él expresó su negativa a su familiar, sino que también hizo lo mismo con los demás miembros del partido e impulsó a que no votaran por Héctor.

“Te di la oportunidad de ser congresista por el amor y cariño que te tengo, porque tú no hiciste nada por APP, y ahora en la bancada actúas casi como un independiente, tienen que rogarte para que te alinees. Lamento no decirte personalmente, insisto, jamás pensé recibir esta noticia; bueno, ya sabes para que tomes tu decisión, por APP no serás propuesto”, aseveró César Acuña en contra de su hermano menor, acerca de su postulación a la presidencia del Congreso en 2022.