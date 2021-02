El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, aseguró que si gana las Elecciones Generales del 2021, los ciudadanos no pensarán que robará al Estado debido a que tiene “plata como cancha”.

“Si yo llego a la Presidencia, van a decir ‘este no va a robar porque tiene plata como cancha’. Pero mejor, porque ahora que estoy viajando a las regiones me miran y me dicen: ‘ahí está plata como cancha’. Mejor que me digan ‘plata como cancha’ para que cuando llegue a presidente no digan que este va a robar”, indicó en una entrevista con ‘7x7′ en Willax TV.

El también exgobernador regional de La Libertad consideró que por la “difícil coyuntura” cualquiera de los “seis primeros candidatos” que aparecen en los sondeos de cara a las Elecciones podrían pasar a la segunda vuelta el próximo 11 de abril.

“Hoy los peruanos no están pensando por quién votar, los peruanos quieren comer, los peruanos están pensando en la pandemia, tienen miedo a la pandemia y yo creo que el último mes... esta es una elección muy inédita, nunca, que yo recuerde, un candidato presidencial a mes y medio tiene 11%, nunca, en cambio antes, a un mes y medio, el primero estaba a 28% o 30%”, manifestó.

“Ahorita, para mí, los 7 primeros o los 6 primeros, cualquiera de los dos pasa a la segunda vuelta. Claro que uno de ellos voy a ser yo. El otro puede ser Verónika, Keiko, Urresti, Lescano, De Soto o el propio George. Cualquiera de los seis va camino a la segunda vuelta. Yo no voy a ser el primero, yo voy a ser el segundo, el primero va a ser cualquiera de los otros 5″, añadió.

En otro momento, Acuña Peralta aseveró que quien lo animó a entrar en política fue el fallecido exalcalde de Lima Alfonso Barrantes y recordó que la primera vez que tentó un cargo público fue cuando postuló al Congreso por Izquierda Unida en 1990. Reveló, asimismo, que votó por Alberto Fujimori en la segunda vuelta de dicha elección y en su reelección de 1995.

“Yo después de esa crisis que vivía el país vi al señor Fujimori con su tractor que hablaba de honradez y trabajo, y por eso voté por él”, detalló.

