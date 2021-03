El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP) tiene un mensaje para los evasores de impuestos. El viernes, de manera virtual, nos dio esta entrevista.

César Acuña candidato presidencial de Alianza para el Progreso

Las encuestas no lo ubican como favorito. ¿Quién le está robando los electores, señor Acuña?

Yo estoy viajando desde el 2 de enero sin descansar. La última encuesta será el 11 de abril a las 7 de la noche cuando se escuche que César Acuña pasa a la segunda vuelta. Esta es una elección inédita. Cuando se ven las encuestas, el primero no pasa del 10%. El sexto y séptimo lugar están con 4%. Si tú restas de 6, menos, o sea de 10 menos 4 son 6. Es muy fácil remontar; por eso que yo digo que todo no está dicho. Inclusive ni los dos primeros están seguros de pasar a la segunda vuelta.

¿Cómo va a conquistar al elector que aún no sabe por quién votar?

Son 17 días para que los peruanos se den cuenta de quién es el candidato de extrema izquierda y quién es el candidato de extrema derecha. Yo creo que el 50% del electorado va a decidir por un candidato del centro y el auténtico representante del centro es César Acuña. Creo en la inversión privada, estoy convencido de que la única forma de generar puestos de trabajo es con inversión y la única forma de recaudar recursos para dar calidad de vida a los peruanos es cuando los privados pagan sus impuestos. Este país necesita un presidente que dialogue, que escuche, que no busque dividirlo.

¿Por qué APP aún no puede conquistar Lima?

Yo estoy recorriendo recién hace dos semanas muchos distritos de Lima. He encontrado muchos provincianos y ellos van a confiar en un candidato provinciano que, con esfuerzo y sacrificio, ha salido adelante.

El lema de su plan de gobierno es ‘revolución para el progreso popular’. ¿Qué significa?

Vamos a revolucionar la educación y la salud. Mis 40 años de experiencia en educación los voy a poner al servicio del país en cinco años. Vamos a hacer la revolución educativa porque vamos a invertir más del 6% del PBI en educación. Vamos a mejorar la infraestructura de todos los niveles educativos, incluidos los institutos tecnológicos. El profesional que mejor pagado debe estar es el maestro. El gran legado de César Acuña será la revolución educativa.

¿Qué papel ha tenido la Universidad César Vallejo en esta campaña?

Ninguno. Hoy, de acuerdo a la Ley Universitaria, no se puede disponer un solo centavo de la universidad si no es para fines educativos. La universidad no tiene nada que ver con la candidatura de César Acuña. Primero son mis jóvenes, mis trabajadores. Me ha costado 40 años lograr lo que he logrado y no puedo cometer errores en esta etapa de mi vida.

Hay candidatos que han propuesto eliminar la exoneración tributaria a las universidades. ¿Qué opina?

Estoy de acuerdo, tienen que ser como la Vallejo. De acuerdo a la Ley Universitaria, las universidades privadas no tienen beneficios tributarios, no hay reinversión. Como Vallejo pagamos entre 7 y 8 millones de soles mensuales a la Sunat. Todos tienen que pagar impuestos, en este país no puede haber vacas sagradas. Pensar en el país significa pagar impuestos.

¿Qué propone para dinamizar la economía?

Estoy convencido de que hoy en nuestro país hay una nueva enfermedad, se llama angustia. Hoy los peruanos están angustiados porque no tienen trabajo, hoy los peruanos están angustiados porque no saben cuándo los van a vacunar, no saben cómo pagar sus deudas y no tienen qué comer. Vamos a implementar dos programas urgentes. El bono COVID que consiste en dar 600 soles mensuales por un año a 5 millones de peruanos. Luego el Banco de la Nación comprará la deuda a 5 millones de peruanos y dará un periodo de gracia de dos años para pagar.

¿De dónde saldrá la plata para el bono COVID?

El Estado peruano ya demostró que tiene plata. El BCR ha invertido 64 mil millones de soles para salvar empresas y por qué no invertir 36 mil millones para dar de comer a la gente, tenemos que hacerlo. Eso significa ser un gobierno con rostro humano. La única forma de reactivar la economía familiar es tener dinero circulante, que la gente tenga plata en su bolsillo para que haya consumo.

Imagino que le han explicado que el BCR dio préstamos, no regaló plata.

La compra de deuda no es un regalo.

Yo me refiero a los bonos.

Pero, por si acaso, el Perú tiene reservas de sobras. Si hay que endeudarnos pensando en cinco millones de peruanos, tenemos que hacerlo, es la mejor inversión. Hoy más que nunca hay que pensar en la gente, que el Estado tiene la responsabilidad de ayudarlos.

Usted es de Chota, una de las provincias de Cajamarca y en esa región está el proyecto Conga. ¿Qué hará con el proyecto Conga?

Bienvenida la inversión en minería. Hay que reconocer que por minería ingresan muchos recursos al Estado peruano. La única forma de que el PBI crezca en este país es promover la inversión en minería, pero bajo tres condiciones: me cuidan el medio ambiente, me cuidan el agua y me mejoran la calidad de vida en donde se extrae el mineral.

Entonces en un eventual gobierno suyo, Conga sí va.

Conga va, siempre y cuando tengamos la licencia social de la población. No vamos a imponer las obras a la gente. En una inversión hay tres ganadores: la población, el Estado y el inversionista; en una mesa debemos sentarnos los tres y ponernos de acuerdo cuáles son los beneficios que nos corresponden.

¿Cómo está su relación con Carmen Omonte? A finales de enero usted le dio la espalda al proyecto que impulsa en el Congreso sobre una reforma de pensiones.

La relación con mis dos vicepresidentes es de primera. En cuanto se refiere a la ONP, hemos decidido que este proyecto tiene que verlo el próximo Congreso y ser aprobado por el nuevo gobierno. Tiene que ser un proyecto bien discutido, bien consensuado, bien analizado en donde intervengan los actores: el aportante, las AFP y el Estado. Creo que esta nueva ley de la ONP es fundamental, siempre buscando una pensión digna para los jubilados.

¿El proyecto de Omonte no había sido muy debatido?

Cuando comenzó a poner el proyecto en los medios, no hubo consenso. Este nuevo sistema de pensiones es fundamental para los aportantes. Insisto en que se debe analizar con más calma y eso no le corresponde a este Congreso porque ya está de salida.

MÁS PROPUESTAS

“Vamos a hacer inversión pública, no quiero dinero guardado, quiero dinero invertido. Vamos a promover la inversión privada y a recaudar dinero privado para el Estado. Voy a hacer lo que hice en Trujillo: obras por impuestos”, dice Acuña.

“Yo quiero que el partido de los jóvenes del Perú sea Alianza para el Progreso, y se está cumpliendo mi sueño”, puntualizó el candidato.