El fundador de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, reconoció haber conversado por Whatsapp con Yaziré Pinedo. Según el gobernador regional de La Libertad, Pinedo Vásquez lo contactó ya que su mamá es fundadora de APP en Tarapoto.

Sin embargo, Acuña señaló que nunca se llegó a concretar una reunión entre ambos en el local de su agrupación política.

“No conozco a Yaziré Pinedo. No nos hemos reunido. Solo me habló por Whatsapp porque su mamá es militante de mi partido y quería conocerme”, dijo Acuña.

“Su mamá era fundadora del partido en Tarapoto y esta señorita, que no sabía cuántos años tenía, consiguió mi teléfono y estaba interesada en hablar conmigo. Hemos conversado por el chat. Y yo le dije ‘¿dónde estás? Porque no sabía si estaba en Tarapoto o estaba en Lima. Yo le dije por si acaso puedo atenderte el miércoles. Pero tengo que decir que nunca hablé. No la conozco”, agregó.

Asimismo, el dueño de la César Vallejos señaló que la fotografía donde aparece con la madre de Yaziré Pinedo fue tomada hace 20 años.

Acuña sostuvo, además, que desconocía el vínculo que Yaziré Pinedo mantenía con el exministro Alberto Otárola.

