César Acuña propone levantar secreto bancario a acusados de extorsión

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, hizo un anunció más parecido al de un candidato presidencial que al de una autoridad regional. Y es que la región norteña se encuentra en una difícil situación ante el desborde de la delincuencia.

No obstante, Acuña Peralta, quien fue elegido máxima autoridad regional en 2022, parece estar más enfocado en propuestas para el Perú que para La Libertad. Tal es así que actualmente se encuentra en Lima.

"El gobernador César Acuña, hoy en Lima, presentó al Congreso una reforma constitucional clave para combatir la criminalidad", indica la publicación en Facebook de la cuenta del gobierno regional de La Libertad

De acuerdo a un anuncio publicado en su cuenta de Facebook, la propuesta buscaría reformar la Constitución para permitir el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones y de telecomunicaciones "a todos los acusados y detenidos por extorsión, sicariato y otros delitos graves".

Según el líder de Alianza Para el Progreso, la norma buscaría "facilitar el trabajo a la Policía Nacional, Poder Judicial y fiscales".

Acuña Peralta, ha sido fiel a su famosa frase "plata como cancha", y no ha escatimado gastos para viajar al extranjero. En octubre fue visto en México y Dubai, mientras que tres provincias de La Libertad (Trujillo, Virú y Pataz) están en estado de emergencia desde febrero.

Al ser cuestionado por sus periplos, el líder de APP aseguró en octubre que tiene "derecho a descansar". Encima, se definió como "responsable" por no pedir los 30 días de vacaciones seguidos.

"Soy un trabajador público, un servidor público. Tengo derecho a descansar. Al contrario, yo no soy responsable de pedirme los 30 días seguidos. Al contrario, estoy compartiendo en tres o cuatro tramos porque no puedo abandonar la región 30 días [...] Estoy utilizando todo lo que me corresponde por ley", aseguró entonces.

Asimismo, el gobernador ha sido cuestionado por la baja ejecución presupuestal de su región. A finales de octubre, La Libertad solo había ejecutado el 53.7% del dinero destinado a obras.

