César Acuña presentó a Jaime Salinas como su candidato a la Alcaldía de Lima

El ex regidor Jaime Salinas fue presentado por el presidente de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta , como candidato a la Alcaldía de Lima. “Nuestro objetivo es ganar de ocho a diez regiones, pero nuestro gran objetivo es ganar la gran Lima”, dijo el ex candidato presidencial.

Durante su presentación, Salinas mencionó que de ganar los comicios de octubre, trabajará desde el primer día para que la capital sea reconocida como un gobierno regional y para ello, dijo, le pedirá a los 36 congresistas limeños el canon municipal.

“Vamos a pedir que Lima tenga un canon municipal, tenemos que exigir que el presupuesto sea de acuerdo a su tamaño. (...) Quiero convertirme en el primer gobernador de Lima. Es hora que convertir Lima para que haya mayor acceso a una educación de calidad” , mencionó.

Asimismo, señaló que APP no sirvió de vientre de alquiler. “No me he subido al carro de nadie, ni me quejo porque no me han inscrito, esos son otros. Aceptamos el reto y estamos acá. APP va gobernar Lima a partir de 1 de enero de 2019”, mencionó.

De otro lado, fue consultado sobre el proceso interno que lo designó como candidato a la Municipalidad de Lima, dado que en un momento se tenía previsto que el aspirante sea el actual alcalde de San Juan de Lurigancho, Juan Navarro.

“Hubo una elección clara y secreta, en la que por unanimidad se eligió mi candidatura. APP es un partido democrático, institucional, y son sus delegados distritales los que votan. (En el Perú) estamos acostumbrados a los dedazos”, acotó.