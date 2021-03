El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, presentó este miércoles una declaración jurada en la que descarta haberse vacunado contra el COVID-19 tanto en el Perú como en el extranjero.

En una presentación en Huánuco, el exgobernador regional de La Libertad indicó que se vacunará luego que “todos los peruanos se hayan” inmunizado contra el COVID-19.

“He presentado una declaración jurada donde se dice que no me he vacunado y que me vacunaré después de que todos los peruanos se hayan vacunado”, señaló.

En esa línea, el candidato de APP pidió al resto de candidatos a la presidencia que también se pronuncien sobre la posibilidad de haber recibido alguna vacuna contra el coronavirus para “recuperar la confianza de la población”.

“Me someto a las pruebas que sean necesarias para verificarlo. Necesitamos recuperar la confianza de los peruanos y aclarar este rumor que tanto daño hace a la democracia, por eso invoco a los demás candidatos a que declaren si se han vacunado y en qué circunstancias. Es una cuestión de transparencia”, escribió en su cuenta de Twitter.

En otro momento, Acuña Peralta se mostró confiado de pasar a segunda vuelta porque está trabajando para ello pese al lugar que ocupa en los sondeos de cara a los comicios del 11 de abril.

“Yo voy a pasar a segunda vuelta, porque estoy trabajando para pasar a segunda vuelta”, señaló.

