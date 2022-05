El líder de Alianza para el Progreso y excandidato presidencial, César Acuña, consideró que, por el bien del país, el mandatario Pedro Castillo debe renunciar al cargo.

En diálogo con Exitosa, dijo que, si no quiere dar un paso al costado, debe reconstituir su Gabinete Ministerial con personas idóneas y experiencia en sus sectores.

“Por el bien del país, el presidente Pedro Castillo debería renunciar. Pero si es que no quiere renunciar, yo creo que ha pasado el tiempo para que conozca a personas y si ya conoce personas, yo le recomendaría que elija a un buen premier, porque está de por medio el país, este premier tendrá que elegir buenos profesionales con experiencia, que estén dispuestos a sacar al Perú de la crisis, esta crisis la genera el Ejecutivo”, dijo.

“Todos le piden que cambie a sus ministros y no los cambia, tenemos que ser realistas, hay 54 votos para la vacancia, hasta que no se pongan de acuerdo en el Congreso de cómo tiene que ser la salida a la crisis, es imposible, cada vez veo a congresistas que se acostumbran a estar ahí y no toman decisiones”, añadió.

Plagios

Al ser consultado sobre el caso de presunto plagio en la tesis del presidente Castillo en su tesis de maestría, la cual fue presentada en la Universidad César Vallejo (UCV), fundada por el propio Acuña Peralta, el también excongresista explicó que existen tres escenarios posibles en el ámbito académico.

“La primera opción es la llamada de atención, el es exalumno, siempre será exalumno, por más que sea presidente. Otra opción es que se le da la opción de que mejore la tesis, cuando se trata de algo grave se procede a retirar el grado otorgado, esa es la ultima instancia, todo el trabajo de la comisión será informado a la Sunedu”, manifestó.

