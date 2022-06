César Acuña, candidato presidencial de Alianza Para el Progreso (APP), respondió a quienes lo acusan de también haber plagiado en su tesis de maestría en Dirección Universitaria, que presentó a la Universidad de los Andes.

Evidentemente ofuscado por tales acusaciones, Acuña Peralta aprovechó una de sus presentaciones en Piura – donde cumple actividades proselitistas – para responder a la prensa sobre el tema. "A los periodistas, para que no me vuelvan a preguntar: Investiguen lo que quieran, averiguen lo que quieran pero no encontrarán un candidato corrupto", dijo.

El exalcalde de Trujillo calificó como una "vergüenza" que un tema académico se meta en la contienda política. "No tiene por qué meterse (este tema)", dijo al respecto.

Asimismo, criticó que los periodistas investiguen sus tesis. “Primero que estudien, luego que me investiguen”. Cabe señalar que este lunes, el portal Altavoz.pe señaló que César Acuña también plagió en su tesis de maestría que presentó ante la Universidad de los Andes.

Acuña también acotó que con estas críticas y denuncias, “por si acaso no me van a bajar la moral”, sino todo lo contrario, “cada día me levantan la moral”.