El candidato presidencial y líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña , mostró su molestia por ser la inspiración de constantes memes en las redes sociales.

“Memes, que en lugar de decir 36 mil millones dije 36 mil millones, ya, memes. De todo me hacen memes, de todo, no se cansan. creo que… no sé, no sé…”, expresó el candidato presidencial de APP en una entrevista para el programa ‘Cuarto Poder’.

Como se recuerda, Acuña fue víctima de este tipo de bromas gráficas que proliferan en las redes sociales luego que concediera una entrevista en el programa ‘Beto a Saber’, en el que se confundió de cifras y no supo precisar el monto de ingresos anuales de la Universidad César Vallejo (UCV).

Pero el candidato y dueño de la UCV ha sido blanco constante de este tipo de bromas debido a varias de sus declaraciones, algunas de las cuales han sido captadas de manera aficionada en eventos privados.

“PLATA COMO CANCHA”

Respecto al reciente libro ‘Plata como Cancha’, escrito por el periodista Christopher Acosta, el actual candidato presidencial lo consideró como un panfleto y aseguró que ninguno de sus alumnos lo leerá.

“Eso es un planfeto(Plata como cancha) . Esos libros no leen los estudiantes, la gente lee buenos libros. […] Realmente, yo no creo que los chicos de la Vallejo lean ese libro”, sostuvo el candidato por APP.

VIDEO RECOMENDADO

Salud dental y Covid-19: Lo que debes saber