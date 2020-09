César Acuña, quien fue excluido de la contienda por la entrega de dádivas, afirmó que su salida del proceso electoral benefició las candidaturas de Verónika Mendoza (Frente Amplio) y Alfredo Barnechea (Acción Popular).

"Los grandes beneficiados han sido, ahi están los resultados, el señor (Alfredo) Barnenechea, pero la más beneficiada creo que va a ser la señora Verónika (Mendoza). Ante la salida de César Acuña que representaba a millones de peruanos emergentes (…) aparece la candidatura de la señora Verónika", insistió en Frecuencia Latina.

En esta parte de la entrevista intervino, su aún socio político, Humberto Lay (Restauración Nacional), quien precisó que el traslado de votos hacia Mendoza fue algo "inesperado" para aquellos que buscaron apartar a la exautoridad regional de las elecciones.

César Acuña dijo también que su candidatura era vista como una "amenaza" por los "grandes poderes que defienden sus intereses". "Todos los días las primeras planas eran Acuña, todas las noticias eran Acuña", manifestó, aunque no quiso identificar esas supuestas fuerzas.

"El Jurado Nacional de Elecciones sacó de carrera a César Acuña, no tomó en cuenta la parte legal, sino la parte política y ahora tiene una gran responsabilidad porque todos los peruanos tenemos iguales derechos y aplicando la misma ley deberían excluir a la señora Keiko (Fujimori) y al señor (Pedro Pablo) Kuczynksi", aseveró.

FRASE PLATA COMO CANCHA FUE UN EXCESOAsimismo, César Acuña admitió que se "excedió" en su expresión "plata como cancha" —brindada en el 2010— y reiterada durante su campaña, y, por ello, ofreció "disculpas". "De los errores se aprende, pero no hubo mala intención", expresó.

Sin embargo, César Acuña siguió sin aceptar que plagió en varios trabajos académicos y universitarios. "Yo he negado la palabra plagio", ratificó.

Respecto a la entrega de S/10 mil a los comerciantes de Chosica en plena campaña, César Acuña indicó que su error fue no haber leído la ley que prohibía la entrega de dádivas. No obstante, señaló que desde hace 35 años "ayuda a la gente humilde".

"Aprendí que en política no debo cometer errores, por ejemplo el error de no haber leído la ley que se publicó en enero y no haber estado informado que donando los 10 mil soles haya sido la causa", declaró.

César Acuña tampoco quiso precisar si actualmente reside en San Juan de Lurigancho —como lo señala su DNI— y lo prometió en campaña. Solo respondió que normalmente viaja por el país. “Soy muy descentralista”, expresó, entre risas.

Reiteró, además, que recién el 11 o 12 de abril Alianza para el Progreso definirá a que candidato apoyará en la segunda vuelta electoral.