César Acuña y Joaquín Ramírez se reunieron en restaurante de Miraflores [VIDEO]

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña , y el ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez , se reunieron esta mañana en un restaurante de Miraflores por cerca de dos horas.

Ambos personajes tienen en común estar relacionados al negocio de las universidades: Acuña, quien ha sido candidato presidencial, es fundador de la Universidad César Vallejo, mientras que a Ramírez se lo asoció con la Universidad Juan Pablo II.

Vea también César Villanueva responde a acusaciones de presunta vinculación con Odebrecht

Por este último caso, precisamente, el ex dirigente fujimorista fue denunciado por un familiar suyo por los delitos de falsificación de documentos, fraude y estafa. Según la denunciante, Ramírez se habría apropiado de certificados de creación de una casa de estudios que ambos habían fundado en el pasado para crear su propia universidad.

Además, el también ex congresista es investigado por lavado de activos en un caso en la que está involucrada la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Tras la denuncia del ex piloto y presunto ex colaborador de la DEA, Jesús Vásquez, el Ministerio Público investiga al ex legislador por conexiones con el narcotráfico.

Al salir del local, Joaquín Ramírez y César Acuña señalaron que tuvieron "un desayuno de amigos". Acuña negó que hayan tratados sobre temas políticos. "Más que la política es la amistad, tenemos que saber hacer la diferencia, él es cajamarquino y yo también lo soy", declaró a Canal N.

Fue el periodista Jerónimo Pimentel quien desde su cuenta de Twitter dio a conocer sobre el encuentro entre los dos empresarios.