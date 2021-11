Vicente Sánchez Villanueva se convirtió el último lunes en el nuevo integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en extrañas circunstancias. El abogado de 53 años asumió el cargo siendo suplente de Jorge Rodríguez Vélez, el saliente representante de las facultades de derecho de las universidades privadas. Pero no es lo único que llama la atención.

Las universidades particulares eligieron al trujillano Sánchez como suplente el 21 de julio pasado. Ese día, la Universidad César Vallejo (UCV), propiedad del excandidato presidencial César Acuña, felicitó a su catedrático en un comunicado.

Incluso, el decano de Derecho, Óscar Salazar Vázquez, le extendió un reconocimiento. “Aplaudo la elección del Mgtr. Vicente Sánchez Villanueva. Estoy seguro que, de ser convocado (por el JNE), asumirá su rol con solvencia y ética”, cita la nota de prensa que ya fue eliminada de la web de la casa de estudios.

Desde julio, los 15 decanos de las facultades licenciadas por la Sunedu no fueron capaces de votar por un delegado titular pese a que la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), designada para esa función al ser la más antigua de las privadas, convocó a tres procesos electorales.

Comunicado de la UCV celebra elección de Vicente Sánchez como suplente para el JNE.

Las últimas elecciones se realizaron el 22 de octubre y solo se presentó un candidato, que no consiguió el respaldo de ninguna de las autoridades. De los 15 decanos habilitados, solo votaron nueve, de ellos seis sufragaron en abstención y los tres restantes votaron en contra.

Todo esto sucedió a menos de un año de realizarse las elecciones regionales y municipales en las que Alianza para el Progreso (APP), partido que lidera el empresario César Acuña, participará.

Vicente Sánchez fue directivo en la Universidad César Vallejo, propiedad de César Acuña. (Foto UCV)

Vicente Sánchez no solo ha sido docente en la UCV, también ha ocupado altos cargos en esa institución. De acuerdo a distintos comunicados institucionales, Sánchez se desempeñó como jefe de la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional, y fue director del Instituto para la Paz en la sede de Trujillo.

El Pleno del JNE, que integra Vicente Sánchez, tiene un rol determinante en los comicios porque decide qué candidato continúa en carrera.

Apunta a La Libertad

“El único precandidato que está ahorita para el gobierno regional es mi hermano César Acuña (...) estoy seguro y pienso que César debe ser el candidato porque él tiene un compromiso con La Libertad”, confirmó desde Trujillo el coordinador político de APP, Óscar Acuña Peralta.

El dirigente agregó que en La Libertad ya definieron a todos los precandidatos a municipalidades y que las elecciones internas serán en marzo del próximo año.

César Acuña, de esta manera, tentaría nuevamente convertirse en gobernador de La Libertad, cargo que ya ocupó en el periodo 2014-2018.

El anuncio de Óscar Acuña fue el 23 de octubre, solo un día después de que los decanos de Derecho no eligieran a su representante ante el JNE por tercera vez.

En esa fecha se dejó el camino libre a Vicente Sánchez para que jurara al cargo en el órgano electoral el 8 de noviembre.

La Ley Orgánica del JNE es clara: según el artículo 11, cada institución que tenga un sillón en el Pleno debe designar a su titular.

Actualmente, de los cinco miembros, solo están en funciones cuatro debido a que el Colegio de Abogados de Lima no ha conseguido convocar a elecciones para esa finalidad.

Las universidades privadas deben organizar nuevos comicios. Sin embargo, de acuerdo a fuentes consultadas en la PUCP, esas elecciones ya serían para el próximo año.

Tenga en cuenta

-La decana de Derecho de la PUCP, Rocío Villanueva, denunció haber sido amedrentada en su vivienda por un grupo de extremistas luego de la juramentación del nuevo integrante del JNE.

-“Esas manifestaciones no tienen ninguna explicación, en una democracia no se puede afectar la tranquilidad pública (...) ni si quiera queda claro qué cuestionan, hay insultos pero no hay claridad sobre qué cuestionan”, declaró Villanueva a RPP.

-De acuerdo a la norma, el representante de las universidades privadas ante el JNE debe ser un exdecano de una facultad de Derecho licenciada por la Sunedu.

VIDEO RECOMENDADO

Juez ordenó que fiscal de lavado de activos revise los contenidos de las computadoras de Vladimir Cerrón y las de Perú Libre. Fiscalía abrió, por fin, investigación contra Walter Ayala y Bruno Pacheco. Además, Perú goleó 3-0 a Bolivia, seguimos en carrera. Y, contagios de coronavirus se disparan en Europa.