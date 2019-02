César Acuña sobre Edwin Donayre: "No tenemos por qué blindar a nadie"

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña , aseguró que su partido no tiene interés de blindar a nadie y apoyará el levantamiento de la inmunidad de Edwin Donayre, sentenciado a cinco años de prisión efectiva por el delito de peculado por el caso 'Gasolinazo'.

En diálogo con los periodistas, el ex candidato presidencial sostuvo que el Congreso deberá "tomar la mejor decisión" en el caso de Edwin Donayre, sobre quien pesa una solicitud del Poder Judicial para levantarle su inmunidad.

"Los congresistas tendrán que tomar la mejor decisión, tendrán que evaluar, analizar. Nosotros vamos a apoyar en el sentido de que si hay que levantar la inmunidad, habrá que levantarla. No tenemos por qué blindar a nadie", expresó.

Como se recuerda, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el último martes 12 por mayoría la opinión consultiva sobre el caso de Donayre, a solicitud de la Comisión de Inmunidad Parlamentaria.

El documento recomienda que se le solicite al Poder Judicial que precise la situación del legislador de APP, sentenciado a prisión efectiva por el robo de combustible en 2006, en torno a su solicitud de que se le levante la inmunidad de arresto.

Al respecto, Acuña indicó que los peruanos están esperando que los partidos políticos cumplan con su papel de combatir la corrupción y aclaró que su partido no recibió dinero ilícito para sus campañas.

"No está bien que por otros, los peruanos no crean en la política. Deben estar convencidos que pueden hablar de todo de César Acuña, pueden inventar de todo, pero no van a encontrar actos de corrupción", enfatizó.

César Acuña también rechazó las declaraciones del alcalde de Olmos, Willy Serrato, quien lo acusó de interceder en la elección de Iván Noguera como miembro del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Sobre este caso, el líder de APP se mostró dispuesto a responder ante la Fiscalía si es que es citado para declarar por esta acusación.