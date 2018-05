Luego que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE ) retornó de otorgar las explicaciones ante el Congreso por un supuesto favorecimiento en la inscripción del partido 'Podemos' que lidera José Luna Gálvez , dispuso el retiro en el cargo de la jefa de asesoría legal de dicha institución Susana Guerrero.

La ahora ex funcionaria de la ONPE sostuvo a Perú21 que “pasado el mediodía, el jefe nacional de la ONPE me retiró la confianza en el cargo, estoy recogiendo mis cosas personales. He denunciado las irregularidades y no me arrepiento”, sostuvo la letrada y añadió que continuará colaborando con las investigaciones que sigue la Fiscalía.

Cabe precisar que Guerrero denunció el domingo último en un programa de televisión las irregularidades en el proceso de inscripción de un partido político y lo que motivó un terremoto y el retiro del secretario general de dicha institución ante la sindicación de un presunto favorecimiento.

En su denuncia, Guerrero manifestó a 'Cuarto Poder' que la ONPE aceptó planillones del partido 'Podemos Péru' de José Luna Gálvez a pesar que no están permitidos los espacios en blanco ya que se prestan a la manipulación.



El partido de Luna Gálvez postula al ministro del Interior Daniel Urresti al Municipio de Lima.