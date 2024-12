César Acuña: "No tengo que ver en nada (en el caso de Andrea Vidal)"

El gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, declaró acerca del caso de proxenetismo en el Congreso que involucra a Jorge Torres, un allegado a su partido que es sindicado como líder de la recién descubierta red criminal.

Según indicó a los medios de comunicación, conoce a Torres Saravia, pero negó tener alguna relación de confianza con el imputado. "Yo lo conocí hace 10 años, yo no sabía que iban a pasar esas cosas y no por el accionar de una persona se puede calificar que el culpable es César Acuña, que el culpable es APP, todo lo que pasa en este país sale que está relacionado con César acuña, yo no tengo que ver en nada, absolutamente nada en el comportamiento de terceras personas", aseveró el líder de APP.

Además, llamó al Congreso a limpiar su imagen y esclarecer el caso de proxenetismo.

"Pido desde acá La Libertad, al ministro, el estudio balístico de este atentado. No se puede estar permitiendo que se manche la imagen del Congreso de la República. Segundo, que la fiscalía y el Poder Judicial investiguen hasta el último. Los corruptos y delincuentes que ingresen a la cárcel, yo nunca voy a avalar eso. Si la fiscalía y el Poder Judicial descubren que es de APP, que vaya a la cárcel, pues. Tercero, ahorita quien tiene que preocuparse y buscar como limpiar la imagen en el congreso porque la imagen del Congreso está desprestigiándose", indicó César Acuña.

CASO PROXENETISMO EN EL CONGRESO

Andrea Vidal Gómez, extrabajadora del Congreso de la República, falleció este martes tras pasar siete días en la unidad de cuidados intensivos del hospital 2 de Mayo. La joven de 34 años fue atacada a balazos por sicarios mientras se trasladaba en un taxi.

El caso ha ganado relevancia mediática debido a las acusaciones de que Jorge Torres Saravia, su exjefe, estaría vinculado a una red de prostitución operativa dentro del Parlamento, según denuncias difundidas por Willax TV. Estas afirmaciones, recogidas por las autoridades, han generado indignación en el ámbito político.

Frente a las acusaciones, Torres Saravia negó cualquier implicancia, argumentando que no tenía control directo sobre la contratación del personal involucrado. “Yo no las contrato directamente; eso lo hace el departamento de recursos humanos. Conozco a algunas de ellas, pero las otras las he visto recientemente”, declaró en su defensa.

