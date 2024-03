Es recordado por haber presentado un proyecto de ley, denominado ‘Ley Mordaza’, que intentaba aumentar a cuatro años el delito de difamación para los periodistas, y hacer efectiva la cárcel por ese delito. El congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, fue elegido por unanimidad, el último viernes, por los miembros de la Comisión de Fiscalización, como el titular de ese grupo de trabajo.

El último miércoles, como se recuerda, Perú21 dio a conocer la denuncia de Wilson Quispe, cuando realizó la última sesión a su cargo de la Comisión de Fiscalización, tras ser expulsado de su partido Perú Libre porque supuestamente no realizó una buena labor en ese grupo congresal.

Quispe, ese día, dijo a la prensa que su salida significaría una justificación para que no investigue al gobierno. Sin embargo, no respondió si su salida habría sido por orden del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. No obstante, este diario ha dado a conocer, en reiteradas oportunidades, que en esa agrupación política todo se mueve por orden de él.

La salida de Quispe se debió, porque, según su testimonio, en su labor como titular de dicha comisión citó tres veces al expremier Alberto Otárola —por el caso ‘amigas con suerte’ y otros presuntos favorecimientos a allegados suyos con obras en el gobierno— y al hermano de la jefa de Estado, Nicanor Bularte —por presuntamente beneficiar con una obra al alcalde de Nanchoc (Cajamarca), Nixon Hoyos—, y sabían que iba a continuar con su labor de fiscalización al gobierno.

LEY MORDAZA, MOTOTAXISTAS Y AFPS

“Hoy 15 de marzo, asumí la PRESIDENCIA de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Mi compromiso inquebrantable con mi Nación 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝗻𝗲𝗴𝗼𝗰𝗶𝗮. La voz del pueblo es la voz de Dios”, escribió Montalvo en su cuenta de X el mismo día de su juramentación.

Además de ser el impulsor de una ley contra la prensa o ‘Ley Mordaza’, para que puedan ser encarcelados los hombres de prensa —que fue archivada el año pasado—, Montalvo actualmente impulsa dos proyectos de ley: uno, para reglamentar la ley de mototaxistas; y el otro, para la devolución de hasta 4UIT —es decir, hasta S/20,600— de los fondos de AFP para todos los ciudadanos empleados y desempleados.

El referido proyecto de la ‘Ley Mordaza’ de Montalvo proponía aumentar a cuatro años —actualmente es solo de tres años la condena— la pena por difamación, y de esa forma se podría hacer efectiva la prisión para los periodistas.





