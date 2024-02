El prófugo líder del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón, confirmó que se realizó la reunión en la que, según el colaborador eficaz Jaime Villanueva, el fiscal Rafael Vela se comprometió a no incluir al entonces presidente Pedro Castillo en la investigación fiscal del caso “Los Dinámicos del Centro” a cambio de la gestión de un proyecto de ley que lo beneficiaría.

Cerrón, usando su cuenta de X, dijo que “ha quedado demostrado que el Ministerio Público aperturó (sic) carpetas fiscales para chantajear políticos. El caso de Rafael Vela Barba y Richard Rojas Gómez, ambos (fiscales) de lavado de activos, es real”.

Acto seguido, relató que “Ruth Luque (congresista de la República) intermedió y me citó a nombre de ellos, la reunión sí se dio en su departamento en Pueblo Libre, entre junio-julio 2021. Según Villanueva, Vela quería ser (fiscal) Supremo; y Luque me pidió los cinco ministerios y el premierato para Verónica Mendoza. La oferta era archivar el caso de ‘Dinámicos del Centro’ y (el otro caso de) Lavado de Activos. No cedí a ningún chantaje y entonces vinieron los allanamientos, los embargos, las incautaciones y las prisiones preventivas. Querían doblegar al gobierno a través de estas investigaciones”.

Según informó anoche el dominical Punto Final, Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, declaró ante la Fiscalía que en julio del 2021, luego que fuera proclamado presidente Pedro Castillo, sostuvo una reunión con Cerrón en el domicilio de la congresista Ruth Luque, en el distrito de Pueblo Libre, Lima.

“La congresista Ruth Luque y Miguel Girao -pues Miguel Girao iba a ser asesor de Ruth Luque- me contactan. Me piden que hable con Rafael Vela para que no se incluya a Pedro Castillo en esa investigación y para tener una reunión en el departamento de Ruth Luque, que está ubicado en Pueblo Libre”, indicó Villanueva.

Villanueva relató ante el Ministerio Público que se puso en contacto con Vela para informarle de la reunión con Cerrón. Aunque Vela señaló que no podía reunirse con políticos, sí accedió a la solicitud de que no se incluya a Castillo en la pesquisa fiscal dirigida por el fiscal Richard Rojas, relacionada a los aportes de campaña de Perú Libre, vinculada al caso “Los Dinámicos del Centro”.

“Literalmente me dijo ya, vamos a dejar que se siente en el cargo y se comprometió a que no lo incluirían en la investigación (...) Me pidió que le diga a Vladimir Cerrón que se vea la posibilidad de que en el Congreso se apruebe una ley que permita que los fiscales que puedan postular para fiscal supremo acreditando los 15 años de experiencia con su labor fiscal y como profesores, porque él todavía no había cumplido los años para postular como fiscal supremo”, declaró Villanueva el 24 de enero último, ante la fiscal suprema Delia Espinoza.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO