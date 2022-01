El ministro de Energía y Minas, Eduardo González, se habría puesto solo la soga al cuello tras conocerse que Daniel Salaverry, designado como presidente de Perupetro pese a no tener el perfil requerido, se instaló, despachó y tuvo reuniones con el directorio y gremios del sector hidrocarburos para presentarse como el nuevo funcionario a cargo.

Todo ello pese a que afirmó ante la Comisión de Energía y Minas que Salaverry no ejercería el cargo y esperaría el informe de la Contraloría, que observó el nombramiento, para tomar acciones inmediatas sobre la designación.

Hasta el cierre de esta nota, no hubo ningún pronunciamiento de González sobre la continuidad de Salaverry.

Sin embargo, desde el Congreso, los parlamentarios de Acción Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y Fuerza Popular pusieron en la mira al ministro y le piden renunciar al cargo o esperar a su interpelación del 31 de enero, donde se podría gestar una censura en su contra.

RENUNCIA O CENSURA

El presidente de la Comisión de Energía y Minas, el congresista Carlos Alva, de Acción Popular, lamentó que el ministro no haya tomado cartas en el asunto de manera oportuna y consideró que “aunque ya esté por ser interpelado, debe dar un paso al lado”.

“Con todas las pruebas, ahora la responsabilidad de decisión radica en el presidente Pedro Castillo, quien debe retirar inmediatamente a Salaverry y apostar por funcionarios capacitados”, dijo.

Desde Fuerza Popular, Jorge Morante lamentó que el ministro se muestra desinformado sobre su sector y consideró que debe cargar con las consecuencias políticas de la designación.

“El ministro o es incompetente para no saber lo que pasaba o nos mintió adrede en el Congreso. Con la información presentada, al ministro no le quedará otra que renunciar. Además, el 31 de enero irá a ser interpelado y no me queda duda de que podría ser censurado. No veo otra vía. Además, me imagino que esta semana, si es que tienen decoro, dejarán sin efecto la resolución que designó a Salaverry”, afirmó.

El congresista de Renovación Popular José Cueto consideró que el ministro mintió al Congreso por dar respuestas que no fueron claras sobre la designación de Salaverry y que por ello debe considerar dimitir a la cartera antes de ser censurado.

“Debe tener un poco de dignidad y dar un paso al costado. Hay situaciones en las que el ministro no ha actuado como corresponde y a ello se suma el motivo por el que será interpelado. Él ya debió dar un paso al costado. Es probable que (la bancada) apunte a una censura, pero vamos a esperar al 31 de enero”.

El vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, consideró que González es el responsable político de la crisis en el sector generada por la llegada de excandidato presidencial a Perupetro.

“Quien responde ante esta situación es el ministro de Estado y ahora tendrá que hacerlo ante el Congreso. Todo está claro, la censura es una posibilidad, pero lo que sí existe es una responsabilidad política del ministro. Ahora cada bancada deberá tomar una decisión. El presidente también debe evaluar la continuidad del ministro”, sostuvo.

Por su parte, el congresista de Podemos Perú Carlos Anderson criticó que el ministro no cumpla su palabra de retirar la designación de Salaverry si el informe de Contraloría era adverso, pero añadió que no tomará una postura fija hasta escuchar las respuestas de González el día de la interpelación.

“Lo que ha quedado claro es que desafortunadamente se ha instaurado en la gestión del Estado la mediocridad y la falta de transparencia e idoneidad. El ministro prometió públicamente refrendar el nombramiento si es que la Contraloría certificaba que Salaverry está bien nombrado y, a pesar de que ya dijo que no es así, sigue adelante. Entiendo la situación, pero esperaré a la interpelación y, de acuerdo a la calidad de sus respuestas, veremos. Lo esperaré en el Congreso”, declaró.

TENGA EN CUENTA

La interpelación al ministro fue prese ntada por el congresista Diego Bazán, de Avanza País, y consta de 10 preguntas sobre la designación de Daniel Salaverry. Se verá el 31 de enero desde las 10 de la mañana.

La Contraloría notificó el 21 de enero de una situación adversa en la designación de Salaverry y afirmó que este no tiene capacidad técnica ni trayectoria para el cargo.

VIDEO RECOMENDADO

En Perú21TV, la abogada Romy Chang analiza la información enviada por el jefe de la Sunat que confirma veracidad de los chats con Bruno Pacheco.