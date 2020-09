En medio de la crisis que enfrenta al Ejecutivo y el Congreso por la vacancia planteada contra el presidente Martín Vizcarra, hoy el Pleno decidirá si censura o no a la ministra de Economía, María Antonieta Alva. No obstante, esta medida –que no mide los efectos nefastos que tendría para la economía y estabilidad del país y que ha sido impulsada por los grupos populistas de Podemos y UPP, del antaurista José Vega– no cuenta con el respaldo de todas las bancadas y no llegaría a los 66 votos necesarios para la censura.

MAYOR RECHAZO

El vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, indicó a Perú21 que su grupo político votará en contra. Esto fue acordado en una reunión con la bancada el sábado pasado. Para el legislador, Alva respondió adecuadamente los pliegos interpelatorios.

“Al no haber delitos cometidos por la ministra, no vamos a apoyar la censura. Además, Alva anunció compromisos claros contra la pandemia”, dijo Guibovich.

En tanto, la vocera alterna de APP, Carmen Omonte, indicó a este diario que mantendrán su negativa contra la censura. “La salida de Alva no cambiaría la política económica del Gobierno”, acotó.

Sin el respaldo de Acción Popular y APP, la censura contra la titular del MEF pierde 24 y 22 votos, respectivamente. A ellos se sumarán los del Partido Morado (9) y Somos Perú (10). Es decir, un total de 65.

SIN MAYOR RESPALDO

La valla de 66 votos sería lejana para las bancadas que promueven la remoción de Alva.

La moción multipartidaria que solicita la censura de la ministra apenas juntó 36 votos el 9 de setiembre pasado. El pedido fue firmado por congresistas de Podemos, UPP, Frente Amplio y Frepap.

En un comunicado, el Frente Amplio reafirmó que votará a favor de la censura por sus “acciones inoportunas y medidas inadecuadas en materia económica para afrontar la pandemia”.

En declaraciones a Perú21, el vocero del Frente Amplio, Lenin Checco, indicó que cinco miembros de su partido apoyarán la censura. “Otros dos legisladores aún no definen su voto”, acotó Checco.

En tanto, los congresistas de Podemos continúan lanzando críticas contra la responsable del sector Economía. Cecilia García, por ejemplo, insiste, a través de sus redes sociales, en que Alva “debe irse ya” y además la califica de trabajar para la Confiep.

Este diario buscó comunicarse con el Frepap para conocer el sentido de su voto. No obstante, sus voceras no contestaron a nuestras llamadas. Esta bancada fue la única que votó en bloque a favor de censurar a Alva.

DATOS:

En las sesiones del Pleno del Congreso del pasado 4 y 7 de setiembre, la ministra María Antonieta Alva respondió 82 preguntas de los pliegos interpelatorios. Casi la mayoría de las preguntas fueron repetidas.

A pesar de la censura agendada, la semana pasada la ministra continuó trabajando con el Congreso impulsando el presupuesto de 2021.

VIDEO RECOMENDADO:

Audio entre Karem Roca y Mirian Morales. (Audio 3-Panorama-TROME)