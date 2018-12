Apra asegura que no está "arrinconado" tras negación de asilo a Alan García

El Partido Aprista no se encuentra "arrinconado" tras la negativa de Uruguay de otorgarle el asilo político a su líder el ex presidente Alan García Pérez , según afirmó el vocero de la Célula Parlamentaria Aprista, Mauricio Mulder.

El parlamentario reiteró que el Gobierno busca arrinconar al ex mandatario; sin embargo, indicó que desde el Apra afrontarán esta situación "con la certeza de saber que la verdad" está de su lado.

"Es evidente que lo que [el Gobierno] está buscando es arrinconar a una persona como Alan García y al Partido Aprista", sostuvo en conferencia de prensa desde el Parlamento.

"El Partido Aprista no está arrinconado, el Partido Aprista está acá. No está arrinconado, quieren arrinconarlo lo que es distinto. Nosotros somos hueso duro de roer, no crean que aquí nos vamos a dejar amilanar, no nos vamos a arrinconar. Nosotros afrontamos las cosas con la certeza de saber que la verdad está de nuestro lado", señaló.

El legislador aseguró que existe "una mano" que busca arrinconar y a los partidos de oposición y dio como ejemplo la denuncia del procurador anticorrupción contra Alan García por la terminal del Callao que fue acogida por la fiscalía hace unos días.

"Esta última denuncia que hace el señor Enco sobre un tema del Gobierno aprista que ha terminado hace 7 años, Con ese tipo de denuncias que hacen los procuradores que denuncian 7 años después y utilizan el mecanismo de vamos a investigar a ver qué encontramos y eso es ilegal", manifestó.

Sin embargo, Mulder dijo respetar la decisión del Gobierno uruguayo y rechazó las versiones que indicarían que el ex mandatario ha buscado asilo político en otras embajadas latinoamericanas.

"Nosotros expresamos nuestro respeto a esa decisión [de Uruguay] [...] Eso de otra embajada es completamente falso", manifestó.

En esa línea también se pronunció Javier Velásquez Quesquén, quien consideró el pedido de asilo político como "un capítulo cerrado" y remarcó que García Pérez se quedará en el Perú a afrontar las investigaciones en su contra.

"Hay que esperar que se den las cosas y allanarse a todos los requerimientos del Ministerio Público. No hemos hablado nada con el presidente García", precisó.