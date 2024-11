Cecilia Valenzuela tras censura a Rómulo Mucho: "Políticos ceden espacio sin meditar lo que se viene"

El Congreso tomó la medida, el último martes, de censurar al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por la crisis ocasionada por el tardío envío de la Ley MAPE, y la ampliación del Reinfo.

La votación tuvo como resultado 78 votos a favor, causando una serie de reacciones en el sector, esto en el arranque del CADE Ejecutivos 2024, que se inauguró el 26 de noviembre en la ciudad de Arequipa.

Cecilia Valenzuela, directora de Perú21, conversó con Canal N y también reaccionó ante la decisión del Pleno del Congreso, asegurando que en el sector minero, hay una necesidad de separar a los mineros informales de los ilegales, que han creado una peligrosa coalición con el narcotráfico.

"No vivimos en una situación política normal, no tenemos gobierno. La señora presidenta no tiene una popularidad ni siquiera aceptable y alguien tiene que gestionar algo y lo que tenemos como una amenaza muy controversial es el tema de la minería ilegal que se ha asociado con el narcotráfico"m señaló Valenzuela.

"Estoy diciendo la minería ilegal, no la informal. Sin embargo, los mineros informales marchan, presionan, sin ninguna voluntad de comprometerse, de poner de su parte y lo que hacen los políticos es retroceder y ceder el espacio sin meditar en lo que viene y lo que significa. Les ofrecen la cabeza de un ministro que algo sabía de gestionar en materia de minería, mucho más que de energía", acotó.

Asimismo, indicó que la política peruana ha tomado esta medida sin pensar en las posibles consecuencias que pueda generar, resaltando el peligro que conlleva la minería ilegal asociada al narcotráfico.

"La paja tiene que separarse del trigo, entonces los informales deberían identificar, o ayudar a identificar a los ilegales, que se han asociado al narcotráfico y han hecho un conglomerado peligrosísimo de actividad ilegal y de economía ilegal que está copando las instituciones. Esto no puede seguir bajo el aval y anuencia de todos", destacó la directora de Perú21.

En ese sentido, cuestionó la elección del siguiente titular de la cartera de Energía y Minas.

"A los partidos políticos les conviene, o están pensando si van a votar por ellos o los están viendo como caja chica, lo que es más grave. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién será ministro de Energía y Minas? Van a poner a alguno de los amigos de Petroperú, eso es lo que va a pasar", señaló Valenzuela.

Cabe recordar que congresistas de Fuerza Popular, Podemos, Perú Libre, Somos Perú y Renovación Popular votaron a favor de la censura de Rómulo Mucho.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: